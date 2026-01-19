Addio verde, spariscono prati come 10 campi di calcio: nella città della Lombardia un nuovo supermercato

A Curtatone scoppia il caso politico sulla nuova variante urbanistica. Un’area di 90.000 metri quadrati — l’equivalente di oltre dieci campi da calcio, come riferisce la Gazzetta di Mantova — situata tra le frazioni di Eremo e Montanara, cambierà destinazione d’uso: da terreno agricolo a commerciale. La decisione, che la giunta Bottani si appresta a portare in consiglio comunale, ha sollevato dure critiche dalle opposizioni.

Nasce la “Coalizione Progressista per Curtatone 2026”

La notizia è stata diffusa dalla neonata Coalizione Progressista per Curtatone 2026, un fronte compatto di sinistra e centrosinistra che sfiderà l’attuale amministrazione alle prossime elezioni comunali. L’alleanza vede la partecipazione di:

Partito Democratico

Alleanza Verdi Sinistra

Movimento 5 Stelle

Rifondazione Comunista

Lista civica “Cittadine e cittadini Insieme per la Comunità Curtatone”

Secondo i portavoce della coalizione, l’unione nasce per offrire un’alternativa a quella che definiscono “un’amministrazione Bottani fallimentare”, ponendo al centro la tutela del territorio e il contrasto al consumo di suolo.

Il progetto: un nuovo Iper Tosano sulla Sabbionetana

Il cuore della variante riguarda il trasferimento e l’ampliamento dell’Iper Tosano, attualmente situato in via Parri a Eremo. L’azienda ha manifestato la necessità di nuovi spazi per superare i limiti dell’attuale sede, inserita in un contesto residenziale, e per implementare servizi innovativi.

La nuova collocazione offrirebbe una superficie di vendita maggiore e un posizionamento strategico sulla strada provinciale Sabbionetana, facilitando la logistica e la viabilità.

Le critiche: «Una colata di cemento su Curtatone»

L’opposizione non usa mezzi termini e definisce l’operazione una “scelta scellerata”. Ecco i punti principali della protesta:

Consumo di suolo: 90mila mq di terreno agricolo sacrificati per logiche commerciali. Impatto ambientale: Preoccupazione per l’aumento di inquinamento atmosferico. Traffico: Si teme la saturazione della viabilità locale a causa di migliaia di nuovi passaggi giornalieri di auto e mezzi pesanti.

“Questa variante non risponde ai bisogni della comunità, ma a logiche di sfruttamento del suolo ormai superate”, dichiarano i rappresentanti della Coalizione Progressista.

Giovedì l’incontro pubblico sul PGT

Per illustrare i dettagli della variante e del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), l’amministrazione comunale ha indetto un incontro pubblico:

Quando: Giovedì pomeriggio, ore 18:00

Dove: Sala consiliare del Municipio, piazza Corte Spagnola

Chi può partecipare: Cittadini, professionisti, parti sociali ed economiche.

L’incontro rappresenta un passaggio cruciale prima dell’adozione formale della variante da parte del consiglio comunale, prevista tra poche settimane.