Al Museo di Como unico al mondo arriva Petali di Seta: la magia degli abiti che hanno fatto la storia

A partire da sabato 4 e fino al 23 maggio 2024 si apre “Petali di Seta” al Museo della Seta di Como, l’unica istituzione museale al mondo in grado di raccontare l’intero processo di produzione, dal baco da seta ai filati colorati, dalla stampa a mano alle collezioni di moda. L’esposizione all’interno dell’area mostre temporanee è frutto di una selezione di abiti, disegni e accessori primaverili scelti dall’Archivio del Museo e di altri, per gentile concessione, dall’Archivio di un’azienda tessile di Como, Ostinelli Seta. La piccola esposizione raccoglie abiti in seta realizzati con tessuti tipici della filiera tessile comasca: dalla tecnica chiné alla stampa su leggerissime organze, dai tessuti in tinta unita con “mano pesca” ai tessuti plissé; sono esposti anche alcuni accessori e disegni originali a tema floreale.

Un’esplosione di colore che celebra il tanto atteso arrivo della bella stagione nonché l’altrettanto atteso evento che avrà luogo il prossimo 15 maggio dedicato alla donazione di un particolare abito foulard della linea Atelier Antonio Riva Milano. Il vestito è un omaggio al territorio e al distretto tessile, nonché al made in Italy. Unico nel suo genere si caratterizza per la sovrapposizione di foulard in pura seta con motivo floreale che richiama la peonia, il fiore più amato dalla maison. Per la sua realizzazione sono stati impiegati 16 foulard, 90 x 90, sapientemente drappeggiati per donare ampiezza e tridimensionalità e proporre così un abito scultura scolpito nella leggerezza della seta comasca.