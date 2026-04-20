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Alla dogana tra Lombardia e Svizzera si presentano 4 capre e per un pelo non causano due incidenti

  • 15:27

Insolita presenza in dogana. A due passi dal valico infatti nei giorni scorsi si sono presentate 4 capre. Ecco cosa comunica – con tanto di foto – l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) sui canali social:

“Nei pressi della dogana di Gandria, quattro capre hanno attirato l’attenzione delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. In due occasioni, hanno rischiato di provocare un incidente e di mettere in pericolo la circolazione.⁠ I nostri team sono quindi intervenuti per metterle al sicuro in un recinto situato sotto l’area di parcheggio della dogana. Dopo alcune verifiche, è stato possibile rintracciare il proprietario.⁠ Qualche ora più tardi, è arrivato sul posto e ha potuto riprendere le sue capre, sane e salve”.

UDSC
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