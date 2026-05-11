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Allerta meteo per Como e provincia: vento forte fino a 90 km/h e rischio idrogeologico

  • 16:15

Allerta meteo per Como e provincia diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia. A causa del peggioramento delle condizioni meteo, sono previste criticità per vento forte e rischio idrogeologico sul nostro territorio. Si attendono condizioni instabili nel corso delle ore pomeridiane.

Di seguito i dettagli per l’area omogenea IM-05, riferita alla Città di Como:

• ALLERTA ARANCIONE VENTO FORTE
Dalla mezzanotte del 12 maggio fino alla mezzanotte del 13 maggio si prevedono raffiche intense che, a quote collinari e montane, potranno raggiungere gli 80-90 km/h.

• ALLERTA GIALLA RISCHIO IDROGEOLOGICO
Fino alla mezzanotte del 12 maggio, a causa delle piogge dei giorni scorsi che hanno saturato i suoli, viene segnalato un aumentato rischio di possibili dissesti rapidi.

• INDICAZIONI PER I CITTADINI
Vento Forte: Prestare attenzione alla possibile caduta di rami, alberi, segnaletica e impalcature. Massima cautela per chi circola con mezzi pesanti e per le attività svolte sul lago.

Rischio Idrogeologico: Possibili fenomeni di erosione, frane superficiali o colate di fango localizzate.
Monitoraggio: Si invita la cittadinanza a consultare il Piano di Protezione Civile comunale sull’app Librarisk e a seguire gli aggiornamenti dell’allertamento sull’app allertaLOM.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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