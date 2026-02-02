Lombardia, quell’idea geniale e il fatturato milionario: ora l’azienda sigla l’intesa top con Amazon

Il panorama della spesa online in Italia registra un’importante evoluzione grazie all’ampliamento strategico della collaborazione tra il colosso dell’e-commerce e il food-tech brand. Il servizio di consegna a domicilio disponibile sullo store Amazon di Cortilia estende ufficialmente il proprio raggio d’azione, raggiungendo numerose nuove aree urbane e province.

A partire da oggi, l’integrazione logistica consente ai residenti di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lodi, Pavia, Varese, Novara, Parma, Piacenza e Roma (incluse le rispettive aree limitrofe) di accedere all’offerta. Il potenziamento riguarda anche l’intera provincia di Lecco e ulteriori comuni situati nelle province di Milano e Monza e Brianza. Gli utenti potranno dunque acquistare i beni necessari per il consumo quotidiano direttamente all’interno dello store Cortilia su Amazon, piattaforma che ha debuttato ufficialmente nel maggio 2025.

Un assortimento di oltre quattromila referenze

L’offerta merceologica garantita da Cortilia per il bacino di utenza Amazon si distingue per ampiezza e varietà, contando oltre 4.000 prodotti. Il catalogo è stato strutturato per coprire ogni esigenza domestica: dai prodotti freschi alle eccellenze da dispensa, passando per una selezione di vini pregiati. Non mancano, inoltre, sezioni dedicate agli articoli per la casa, alla cura della persona e al benessere degli animali.

L’accessibilità è un elemento cardine di questo potenziamento: il servizio di consegna è infatti disponibile per tutti i clienti residenti nelle zone coperte, senza l’obbligo di iscrizione al programma Prime. Per agevolare la fase di lancio nelle nuove località, è stata prevista un’offerta specifica che permette di beneficiare di uno sconto di 15 euro sul primo ordine effettuato.

La rete della spesa quotidiana lungo la penisola

L’incremento della copertura con Cortilia consolida la capillarità della spesa quotidiana su Amazon per il mercato italiano. Attualmente, i consumatori hanno la possibilità di approvvigionarsi di prodotti freschi con modalità rapide e convenienti attraverso diverse soluzioni integrate.

Nello specifico, il servizio Amazon Fresh opera stabilmente nelle aree di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino, Bologna e hinterland. Parallelamente, la rete di distribuzione si estende alle città di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, Genova, Reggio Emilia, Modena e zone circostanti, definendo una copertura sempre più omogenea del territorio nazionale.