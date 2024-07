Altra inaugurazione sul lungolago di Como: dopo 16 anni apre tutta la passeggiata, ma i lavori non sono finiti

Martedì 23 luglio alle 9, dopo 16 anni di cantiere (ne erano previsti poco più di 3 in origine) e 35 milioni di euro spesi (cifra sostanzialmente triplicata rispetto ai 12 preventivati), ennesima inaugurazione sul lungolago di Como. Aprirà al pubblico l’ultimo tratto ancora chiuso, cioè quello da piazza Cavour ai giardini a lago. L’opera nel suo complesso, però, non ha ancora funzionante il sistema di vasche e pompe per il trattamento delle acque in caso di esondazione (mancano collegamenti elettrici e si attende la discesa del livello del Lario per l’installazione delle ultime paratie manuali sotto la pavimentazione) e continua a mancare parapetto definitivo della passeggiata a lago (per ora restano le transenne provvisorie).

Ad ogni modo domani l’assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori, insieme al Sindaco del Comune di Como, Alessandro Rapinese, effettuerà un sopralluogo al cantiere delle paratie e procederà alla consegna di un ulteriore tratto di passeggiata di lungolago. Nello specifico, la parte che chiuse per prima l’8 gennaio 2008.

Tra le opere finite ci sono il bastione est, lo scivolo di piazza Cavour e appunto la passeggiata della vasca B fino al limite dei giardini.

Al sopralluogo sarà presente anche l’assessore regionale, Alessandro Fermi.