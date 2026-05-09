Arriva il maxi ponte per il centro commerciale: rivoluzione viabilità in Lombardia. Strade chiuse e deviazioni

Prosegue a ritmo serrato il cantiere dedicato alla realizzazione dei nuovi svincoli stradali di fronte al rinomato centro commerciale “Il Centro” di Arese. Un intervento strutturale di grande portata, destinato a rivoluzionare in positivo la circolazione dell’intero quadrante e a snellire i flussi di traffico.

A tal proposito, si segnalano importanti novità per gli automobilisti. La Città Metropolitana di Milano, tramite l’ordinanza n. FF339752T, ha disposto la chiusura notturna al traffico della S.P. 300 (nota come strada “della fabbrica di automobili di Arese”). Il tratto interessato è quello compreso tra il km 1+900 e il km 2+000, in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 119v nel Comune di Lainate.

Il calendario delle chiusure notturne di maggio 2026

L’interruzione temporanea della viabilità si rende necessaria per consentire, in totale sicurezza, la posa del nuovo ponte sopra l’attuale rotatoria. Per minimizzare i disagi, i lavori si svolgeranno esclusivamente in fascia serale e notturna, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino successivo, secondo il seguente cronoprogramma:

Fase 1: dall’11 al 12 maggio

Fase 2: dal 12 al 13 maggio

Fase 3: dal 13 al 14 maggio

Fase 4: dal 14 al 15 maggio

Fase 5: dal 15 al 16 maggio

Fase 6: dal 18 al 19 maggio

Fase 7: dal 19 al 20 maggio

Fase 8: dal 20 al 21 maggio

Attenzione alle deviazioni Durante le fasce orarie indicate, la circolazione sul tratto della S.P. 300 sarà completamente interdetta. Si raccomanda ai conducenti diretti verso Arese o Lainate di prestare la massima attenzione alla segnaletica di deviazione provvisoria e di pianificare percorsi alternativi. La riapertura puntuale alle ore 07:00 garantirà il regolare afflusso dei pendolari durante le ore di punta mattutine.

Come cambierà la viabilità tra Arese, Lainate e Garbagnate

Il progetto di riqualificazione prevede un ridisegno completo e strategico dell’infrastruttura stradale, che si articolerà su tre differenti livelli di scorrimento:

Il Tunnel sotterraneo: Passerà al di sotto dell’attuale rotatoria, incanalando il traffico e conducendo i veicoli in modo rapido e diretto all’ingresso del centro commerciale.

Il Ponte sopraelevato: Sovrasterà la rotonda dirigendo i flussi verso Nord, in direzione di via Trattati di Roma a Garbagnate Milanese , per poi favorire il proseguimento verso Saronno.

La Rotatoria a raso: Restando al livello della strada, permetterà lo smistamento del traffico locale verso il centro di Garbagnate oppure in direzione di Lainate.

Un traguardo fondamentale per decongestionare il territorio

Questa imponente opera rappresenta un passo in avanti decisivo per un’area attualmente sottoposta a una forte pressione automobilistica. L’ambizioso obiettivo è quello di migliorare in modo drastico i collegamenti tra Garbagnate e Arese, preparando al contempo il territorio a supportare in modo efficiente gli ulteriori carichi di traffico derivanti dalle future aperture commerciali e di servizio previste nella zona.