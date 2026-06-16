Scuole, salasso mense in Lombardia: 100 euro al mese di media, a Como e Bergamo molto di più

Cento euro al mese: è quanto una famiglia lombarda ha speso in media nell’anno scolastico 2025/2026 per la mensa di un figlio iscritto sia alla scuola dell’infanzia che alla primaria. Il costo regionale risulta essere sensibilmente superiore alla media nazionale (che si attesta a 87€ per l’infanzia e 89€ per la primaria) e registra rincari rispetto all’anno precedente (+3,2% per entrambi i gradi scolastici). La regione mediamente più costosa d’Italia si conferma l’Emilia Romagna con 116€ mensili per l’infanzia e 115€ per la primaria. La regione più economica rimane la Sardegna con 61€ nell’infanzia e 65€ per la primaria.

A livello nazionale, si registra un rincaro: il costo a carico delle famiglie del singolo pasto cresce mediamente del 2,1% per l’infanzia (attestandosi a 4,3€) e del 2,7% per la primaria (4,4€). In Lombardia, il costo medio a singolo pasto risulta superiore alla media nazionale e si attesta a 5,0€ sia per l’infanzia che per la primaria.

A livello di singoli capoluoghi di provincia, il primato di città più economica del Paese passa quest’anno a Cagliari (2,1€ a pasto per entrambi i gradi). Sul fronte opposto, Parma risulta la città più cara in assoluto sia per l’infanzia (7,8€ a pasto) sia per la primaria (7,1€). Guardando ai capoluoghi lombardi: Bergamo, con 6,3 € a pasto (e un rincaro del 15,1%) e Como, per entrambi i gradi scolastici, con 6 € a pasto (e un rincaro record regionale del +20,7%, tenendo presente che a Como si è passati a 6,5 dal primo settembre 2025). Fra le grandi città italiane, Milano si mantiene invece su costi decisamente più contenuti e invariati rispetto all’anno precedente (3,6€ a pasto). A livello nazionale, si conferma il dato positivo di Roma, stabilmente tra le meno care in assoluto con un costo a pasto di 2,6€.

Questi i dati principali che emergono dalla IX Indagine sulle mense scolastiche, con la quale Cittadinanzattiva ha analizzato per tutti i capoluoghi italiani quanto paga una famiglia composta da tre persone, due genitori e un figlio minore, con un reddito lordo annuo di 44.200€ e un ISEE di 19.900€. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi.

Mense e PNRR: la Lombardia sopra la media nazionale con il 42% di scuole dotate di mensa

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oggi il 36,5% degli edifici scolastici statali in Italia è dotato di mensa, un dato in lieve miglioramento rispetto all’anno precedente. La Lombardia si colloca nettamente al di sopra di questa media: nella regione il 42% degli edifici statali è dotato di un ambito funzionale per la mensa (2.328 edifici su 5.538). A livello nazionale, sul fronte dei fondi PNRR si registra una forte accelerazione: gli interventi finanziati per la costruzione o la messa in sicurezza dei locali mensa sono passati dai 961 rilevati a dicembre 2024 ai 1.975 attuali, di cui 926 prevedono la costruzione di nuove mense. In Lombardia i progetti finanziati per riqualificare, ampliare e potenziare ulteriormente le strutture sono ben 203, di cui 89 destinati a nuove costruzioni.

I dati regionali delle scuole dell’infanzia in Lombardia