Como, asta giudiziaria ad alta gradazione: decine di bottiglie di vini, grappe e birre. Prezzi e info

E’ un’asta davvero particolare quella in programma sul sito dell’Istituto vendite giudiziarie di Como per conto dell’Agenzia delle Entrate, in prima battuta dal 4 dicembre (ore 12) al 5 dicembre successivo e poi, eventualmente, a metà prezzo, dall’11 al 12. C’è la possibilità di aggiudicarsi vini e grappe di qualità, tutte bottiglie ‘frutto’ di un pignoramento.

Di seguito l’elenco:

– LOTTO COMPOSTO DA 10 BOTTIGLIE DI GRAPPA CL 750 CAD. MARCA GAUDES € 60,00

– LOTTO COMPOSTO DA 20 BOTTIGLIE DI GRAPPA CL 700 CAD TRENTINA BARRIQUE € 180,00

– LOTTO COMPOSTO DA 6 BOTTIGLIE DI GRAPPACL 700 CAD TRENTINA TRADIZIOANLE € 42,00

– LOTTO COMPOSTO DA 90 BOTTIGLIE DI VINO ROSO CL 750 CAD – REFOSCO VIGNETI € 225,00

– LOTTO COMPOSTO DA 60 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO CL 750 CAD – COLVE’ – ZEROTRE € 150,00

– LOTTO COMPOSTO DA 18 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO CL 750 CAD – CHIANTI CARPINETO € 90,00

– LOTTO COMPOSTO DA 18 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO CL 750 CAD – RISERVA VALCALEPPIO € 90,00

– LOTTO COMPOSTO DA 18 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO CL 750 CAD VALPOLICELLA RIPASSO RECCHIA € 90,00

– LOTTO COMPOSTO DA 24 BOTTIGLIE VINO ROSATO CL 750 CAD – BARDOLINO CHIARETTO POESIE € 96,00

– LOTTO COMPOSTO DA 10 BOTTIGLIE DI LIQUORI/AMARI CONTENUTI E MARCHE DIVERSE € 60,00

– LOTTO COMPOSTO DA 48 CONFEZIONI FUNGHI PORCINI DA GR 800 CAD – MARCA MENU’ € 288,00

– LOTTO COMPOSTO DA 20 BOTTIGLIE DA 750 CL VAD – BIRRE ARTIGIANALI – OTOS € 100,00