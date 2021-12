Attenzione, martedì 14 sciopero Trenord in tutta la lombardia: le corse garantite

Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord hanno indetto uno sciopero dalle 3 di martedì 14 dicembre alle 2 di mercoledì 15, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Martedì 14 dicembre tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 circoleranno le corse indicate sul sito Trenord sulla pagina dei treni garantiti.

Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.