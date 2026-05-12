C’è la data ufficiale: in Lombardia apre il colosso per casa, giardino e brico (di fronte al maxi centro commerciale)

Leroy Merlin scalda i motori per una delle aperture più attese dell’anno nell’hinterland milanese. Il 27 maggio segna il debutto ufficiale del nuovo punto vendita di Arese, situato strategicamente proprio di fronte al centro commerciale Il Centro.

Non si tratta di una semplice apertura, ma di un cambio di passo strategico per l’azienda, che punta a servire in modo capillare un bacino vastissimo che va da Milano a Monza, fino alle province di Varese e Como.

Un format rivoluzionario: dalla Corte Edile al Drive-Through

Il nuovo store di Arese è stato progettato per abbattere i tempi d’attesa e semplificare la vita a privati e professionisti. Ecco le novità principali:

Corte Edile Drive-Through: Una vera rivoluzione logistica. Si entra con il proprio mezzo, si carica il materiale e si paga in casse dedicate. Massima velocità per chi ha bisogno di grandi quantità immediatamente disponibili.

Area Garden Permanente: Uno spazio immenso dedicato al verde, cuore pulsante del negozio.

Esperienza B2B e B2C: Un catalogo che unisce l’accessibilità per le famiglie alla tecnicità richiesta dagli esperti del settore.

Collaborazione con “Il Centro”: nuovi spazi per le famiglie

In attesa del taglio del nastro, Leroy Merlin ha già lasciato il segno all’interno de Il Centro. Grazie a una partnership locale, sono stati completamente rinnovati due spazi comuni: una nursery e un bagno famiglia. Gli ambienti sono stati trasformati in oasi di comfort che coniugano l’estetica del design moderno alla funzionalità necessaria per i genitori.

Aspettando l’apertura: Workshop gratuiti e Showroom

Vuoi un’anteprima? Presso l’Ingresso 1 de Il Centro è già attivo uno showroom esterno dedicato al mondo Garden. Qui è possibile immergersi nell’atmosfera Leroy Merlin e partecipare a workshop creativi gratuiti.

Il calendario dei prossimi eventi:

Sabato 16/05 (ore 11:30): Quadretto succulente – Crea una decorazione viva e impara a comporre un quadro botanico con le piante grasse.

Sabato 23/05 (ore 11:30): Wabi Kusa – Sperimenta l’estetica Zen e crea la tua oasi acquatica in miniatura.

Come partecipare: Per le iscrizioni e per scoprire tutte le promozioni dedicate all’apertura, visita la pagina ufficiale: leroymerlin.it/speciale-arese

Info Utili: orari e posizione

Il nuovo Leroy Merlin Arese si trova di fronte al centro commerciale Il Centro.