Azienda Sociale comasca, Rapinese mostra i muscoli: “Sindachelli e burattinai comprate popcorn e gustate lo spettacolo”

Della complicata vicenda dell’Azienda Sociale in provincia di Como abbiamo riportato numerose cronache. Le ultime sono queste:

Poi ecco che in queste ore sulla pagina Facebook di ComoZero compare un commento articolato del sindaco di Como, Alessandro Rapinese.

Tipicamente restio a confrontarsi in un dialogo diretto con questo giornale ha comunque voluto lasciare la propria opinione dopo l’intervento del segretario provinciale di Forza Italia, il consigliere regionale Sergio Gaddi.

Ovvio, la riportiamo per come l’ha postata, integrale e senza alcun intervento. Eccola:

DELIBERAZIONE N° XII/2167

Seduta del 15/04/2024 della

Giunta Regione Lombardia

Pagina 9 – Capitolo 3

LA GOVERNANCE

“Il Piano di Zona, approvato dall’Assemblea dei Sindaci (DGR n. XI/6762 del 25/07/2022), è attuato mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma da parte di TUTTI (TUT-TI) i Comuni dell’Ambito…” Un accordo non sottoscritto da tutte le parti, semplicemente, non è un accordo e, semplicemente, non esiste e non è mai esistito.

Qualcuno narrava il contrario: https://comozero.it/…/san-fermo-batte-como-e-diventa…/

Volevano forzarmi la mano ma le prove di forza con Rapinese non funzionano. Alcuni sindachelli evidentemente non avevano capito con chi avevano a che fare (li capisco, fino a quando contro Rapinese non ti trovi… non puoi capire cosa, presto o tardi, ti capiterà) e dai loro burattinai (già abbondantemente umiliati e costretti alla fuga da Palazzo Cernezzi) avevano ricevuto incaute rassicurazioni.

Pensavano di poter obbligare Como a sottomettersi a San Fermo della Battaglia nominandolo ente capofila.

Sbagliato. Non succederà mai.

La Como di Rapinese non si inchina né a Milano né a Varese. Figurarsi se si inchina ad un comunello sconosciuto (come volle il centrodestra nella precedente consiliatura e come vorrebbe oggi il comasco Gaddi…).

Ora arriverà un Commissario ad Acta, Commissario che, se dovesse nominare ente capofila un comunello, beh, compratevi qualche busta di popcorn e gustatevi lo spettacolo.