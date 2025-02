Buche enormi: “Disastroso a Como, questa strada è pericolosissima per bambini, bici e auto”

Solo qualche ora fa raccontavamo dello stato di assoluta disgrazia, segnalato costantemente dai cittadini, in cui versa via Borgovico nuova. E’ doveroso però sottolineare ancora come non sia effettivamente troppo lontana la data del completo rifacimento: qui la cronaca e le date.

In serata poi è arrivata una nuova e altra preoccupante segnalazione da una lettrice che, con foto, racconta la situazione in via Martinelli, strada che per amara ironia della sorte collega la Borgovico nuova a viale Masia nella parte che separa lo stadio Sinigaglia dalla scuola Corridoni. Ci scrive:

Buonasera, volevo segnalarvi le condizioni disastrose, oltre che pericolosissime, della via Martinelli, strada che delimita la scuola elementare di Via Sinigaglia. Le buche sono numerose, disseminate lungo la via e profonde fino a 20cm… Un rischio enorme per auto e bici, anche per i tanti bambini che la frequentano…

Grazie!

Qui le immagini: