La laurea, l’addio a Milano per Tremezzina. E ora il sogno di Carolina: “Portare 8 milioni di api impollinatrici sul lago”

Lasciare la grande Milano e trasferirsi nella natura del Lago di Como per…importare sul Lario 8 milioni di api impollinatrici. Quando si dice una pazza idea che mette le ali: è quella di Carolina Vismara, per la precisione, una giovane neolaureata in economia e gestione aziendale, decisa come non mai a trasformare i suoi sogni in progetti concreti. E tutt’altro che banali, come avrete intuito.

Carolina, dopo essersi stabilita a Tremezzina lasciando il capoluogo lombardo, nel 2021 ha infatti avviato l’azienda agricola “Tana del Gri” diventando apicoltrice.

La sua attenzione per la sostenibilità e l’amore per le api si sono dunque concretizzati nel progetto LORODELLAGO, che si pone, tra gli altri, l’ambizioso obiettivo di portare, entro la prossima primavera, 8 milioni di api impollinatrici sulle montagne del Lago di Como.

Ma non solo: Carolina e la sorella Alice, che si occupa di moda, al fine di sostenere tale obiettivo, decidono di rivolgersi al pubblico femminile con il progetto denominato X-BEE: una box dedicata alle donne che ricercano il bello e il buono, contenente prodotti che raccontano e che sostengono l’iniziativa.

X-BEE contiene due vasetti di miele, una crema di miele dell’azienda agricola e una preziosa mini bag in pelle appositamente disegnata e realizzata da propri artigiani con effetto matelassé a “nido d’ape”, disponibile in tre colorazioni: nero, avorio e nude.

L’intero ricavato della vendita delle prime 200 box, unito al generoso contributo di uno sponsor, verrà destinato all’acquisto di 200 nuove famiglie di api e relative arnie che troveranno una nuova casa sulle sponde del Lago di Como.