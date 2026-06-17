Casa per le vacanze sul lago: in Lombardia c’è un vincitore netto (e in un comune si supera il milione di euro)

Con l’estate ormai alle porte, per molti è tempo di organizzare le vacanze e di scegliere la meta che più si adatta ai propri gusti e alle proprie tasche. Ma dal punto di vista del mercato immobiliare, dove si trovano le case più costose e dove invece mantengono prezzi abbordabili?

Un’analisi di Immobiliare.it Insights ha confrontato i prezzi delle case in vendita in alcune delle principali località turistiche di pregio in Italia. I risultati mostrano un mercato a più velocità, con il mare che si conferma imbattibile sui picchi massimi, la montagna che difende il suo posizionamento d’élite e il lago che offre le soluzioni complessivamente più accessibili.

I prezzi medi delle case: classifica per area

Località lacustri

Il lago si conferma l’opzione più abbordabile: solo una località supera il milione di euro.

Cernobbio: ~ 1.018.000 €

Stresa: ~ 775.000 €

Bellagio: ~ 775.000 €

Varenna: 514.000 €

Riva del Garda: ~ 470.000 €

Sirmione: 445.000 €

Per quando riguarda i laghi, il protagonista indiscusso è il trilocale in vendita, preferito in tutte le località prese in esame con percentuali che spaziano dal 23,7% a Stresa al 39% a Bellagio, fatta eccezione per Sirmione, in cui si ricercano prevalentemente bilocali in vendita al 34,3%.

Località di Mare

La corona di meta più costosa in assoluto rimane a Forte dei Marmi, dove le case superano i 2,1 milioni di euro. Nessun’altra località di mare si avvicina a tali cifre.

Forte dei Marmi: > 2.100.000 €

Capri: ~ 1.250.000 €

Porto Cervo: ~ 1.250.000 €

Portofino: 770.000 €

Porto Ercole: > 630.000 €

Porto Rotondo: 570.000 €

Senigallia: < 300.000 €

Località di Montagna

La mitica Cortina d’Ampezzo domina la classifica alpina, avvicinandosi ai 1,6 milioni di euro.