C’è un’altra protesta contro il nuovo pedaggio da 900 euro all’anno in Lombardia (non è la Pedemontana)

Il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, meglio conosciuto come Corda Molle, torna al centro delle polemiche. Una nuova petizione su Change.org, lanciata dal cittadino monteclarense Maurizio Buonocore, chiede il blocco immediato dell’introduzione del pedaggio sulla tratta, definendo la strada “un bene comune e non un lusso”. Insomma, in un altro angolo di Lombardia, si ripete quando sta accadendo per la Milano-Meda quando sarà inglobata nella Pedemontana.

La mobilitazione segue l’onda di una precedente iniziativa del 2022 che raccolse oltre 13.000 firme. Il timore principale riguarda l’impatto economico sui lavoratori e il rischio che il traffico pesante si riversi sulla viabilità ordinaria, congestionando i centri abitati.

Cos’è la Corda Molle e perché è strategica?

La Corda Molle è un’infrastruttura chiave per la provincia di Brescia. Si tratta di un raccordo autostradale di circa 30 chilometri che collega i comuni di Ospitaletto, Travagliato, Bagnolo Mella e Montichiari, interconnettendo le autostrade A4 (Torino-Venezia), A21 (Brescia-Piacenza) e la BreBemi (A35).

Tecnicamente, l’opera è nata per alleggerire il traffico della Tangenziale Sud di Brescia, fungendo da semi-anello esterno. Il completamento degli ultimi lotti ha trasformato questa arteria in una vera e propria autostrada (tecnicamente parte del raccordo autostradale di Brescia), motivo per cui il gestore prevede ora l’esazione di un pedaggio.

Quanto costerà il pedaggio?

Sebbene le tariffe definitive siano oggetto di discussione e dipendano dal sistema di rilevamento (se tramite barriere fisiche o sistemi Free Flow), le stime basate sulle concessioni attuali indicano:

Tariffe medie: Si ipotizza un costo che oscilla tra 0,10€ e 0,15€ al chilometro per le autovetture.

Costo stimato a tratta: Per un pendolare che percorre l’intero tratto da Ospitaletto a Montichiari, la spesa giornaliera (andata e ritorno) potrebbe aggirarsi tra i 3,00€ e i 4,50€ .

Impatto annuale: Per un lavoratore, ciò significherebbe un esborso extra di circa 700-900 euro l’anno.

Le richieste dei cittadini

Maurizio Buonocore, promotore della petizione e lavoratore a Brescia, sottolinea come la questione sia politica e sociale: “Chiediamo la revisione della convenzione. Far diventare questa tratta a pagamento significa penalizzare chi vive il territorio e creare disuguaglianze. La mobilità deve rimanere accessibile.”

La petizione punta a ottenere un tavolo di confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Provincia di Brescia per sospendere il pagamento e tutelare la sicurezza delle strade secondarie, che verrebbero invase dai veicoli in fuga dal pedaggio.