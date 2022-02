Centri sportivi, un milione e mezzo di euro per 21 comuni lariani. Ira Dem: “A Como niente. Landriscina nemmeno ci ha provato”

“Con il bando “Sport Outdoor 2021” Regione Lombardia finanzierà 277 progetti di riqualificazione o realizzazione di aree attrezzate per lo sport all’aperto in tutto il territorio lombardo. Si tratta del 100% dei progetti ammessi al contributo. Ai Comuni comaschi beneficiari andrà quasi un milione di euro in totale (uno e mezzo considerando la prima tranche di contributi di novembre 2021, Ndr)”. Così accusano Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico, e Stefano Fanetti, capogruppo Pd in Comune a Como.

Aggiungono i consiglieri: “Evidentemente però l’amministrazione Landriscina crede così poco nel valore dello sport che la città capoluogo non è nemmeno in graduatoria e per gli sportivi comaschi non c’è nemmeno un euro. Eppure le strutture da risistemare a Como non mancano e sullo sport all’aperto ci sarebbe tanto da investire. A partire dal tanto richiesto e discusso skatepark, ad esempio, fino a stanziare risorse per il parchetto di Sagnino, quello di via Traù o il parco Negretti”

Concludono: “Soprattutto in un periodo come questo, mettersi in gioco per dare ai cittadini comaschi ulteriori spazi per vivere lo sport all’aperto avrebbe dovuto essere la priorità. Ma Palazzo Cernezzi, come al solito, getta la spugna ancora prima di scendere in campo e nemmeno ci prova a portare a casa il risultato. Diversamente da Menaggio, a cui andranno 150mila euro, Cucciago che potrà disporre di 144mila euro, Brunate a cui arriveranno 67mila euro, o Valbrona che avrà a disposizione 157mila euro. Quando diciamo che vogliamo ricostruire Como, che a Como serve una nuova guida in grado di cogliere le opportunità, ci riferiamo esattamente a questo tipo di situazioni. Dopo cinque anni di intollerabile immobilismo e occasioni perdute, è il momento di cambiare le cose. Il voto in primavera sarà il primo passo per ricostruire la nostra città”.

QUI LA NOTA CON CUI REGIONE LOMBARDIA HA RESO NOTO L’ELENCO DEI COMUNI COMASCHI COINVOLTI

Grazie al rifinanziamento del bando ‘Sport Outdoor 2021’, saranno finanziati tutti i progetti ammessi in graduatoria e presentati per favorire la pratica sportiva dagli Enti locali e dai Comuni lombardi. “L’incremento di 13 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale di 4 milioni e mezzo ha permesso di ampliare il numero dei beneficiari e accogliere così anche tutte le richieste del territorio comasco -sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi-. Sono quindi 21 i progetti lariani che beneficeranno di finanziamento regionale a fondo perduto destinato a coprire fino all’80% delle spese totali, per una cifra complessiva di quasi un milione e mezzo di euro. Grazie a Regione Lombardia sarà pertanto possibile realizzare sul territorio comasco nuovi spazi all’aperto utilizzabili dai nostri ragazzi per giocare, socializzare e fare sport”.

Questi i Comuni comaschi beneficiari del nuovo finanziamento regionale stanziato oggi (somma totale 989.298 euro):

Anzano del Parco 25.876 euro, Arosio 40.000, Bene Lario 40.000, Brunate 67.200, Carimate 40.000, Centro Valle Intelvi 40.000, Cucciago 144.000, Locate Varesino 40.000, Lomazzo 40.000, Menaggio 150.000, Pusiano 27.160, Turate 30.000, Uggiate – Trevano 73.403, Valbrona 157.034, Villa Guardia 74.625.

A novembre 2021 erano già stati finanziati i progetti presentati dai Comuni di Cabiate (30mila euro), Ponte Lambro (190mila euro), Consorzio Parco Lago Segrino (32mila euro), Proserpio (40mila euro), Canzo (40mila euro) e Cadorago (132mila euro) per una cifra complessiva pari a 464mila euro.