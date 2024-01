Com’è andato il ‘panettone sospeso’, le pasticcerie comasche e la soddisfazione di Confcommercio

Panificatori, Pasticcieri e Comaschi, ancora una volta uniti nel dimostrare la propria generosità con un gesto concreto ovvero quello di donare un panettone artigianale a chi è meno fortunato. Numerosi, infatti, sono stati i dolci offerti ai più bisognosi grazie al “Panettone Sospeso”, l’iniziativa patrocinata da Confcommercio Como e dalla sua Associazione Provinciale Panificatori e Pasticcieri che ha permesso a molte persone in difficoltà di gustare un prodotto artigianale di alta qualità. L’iniziativa sostenuta dal Delegato della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina, avvocato Enzo Pomentale, e fortemente voluta dal legale rappresentate del prestigioso Ente , Franco Brenna, ha riscosso notevole successo sia fra i forni, sia fra i cittadini di tutta la provincia.

Il Banco Alimentare della Lombardia sede di Como, attraverso il programma Siticibo, guidato da Monica Molteni, nei giorni precedenti al Natale ha potuto ritirare da note pasticcerie del territorio un totale di 60 panettoni, distribuiti a persone meno fortunate e ad alcune realtà che fanno capo alle Parrocchie e ad altre strutture legate al mondo della fragilità familiare e sociale in base alle richieste pervenute dalle strutture caritative.

“E’ davvero bello vedere ancora nelle persone questo slancio di generosità – spiega il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti – nonostante le difficoltà cittadini e panettieri non si sono tirati indietro spinti dal desiderio di regalare un Natale dignitoso a chi non potrebbe mai permetterselo. Un nostro ringraziamento particolare è rivolto ai panettieri e alle pasticcerie che hanno contribuito anche in prima persona a donare i panettoni: Luisita, Fuin, Golosità di Rigamonti Roberto, Panificio Beretta Tina, Pasticceria Mignon per Como Città, mentre per la Provincia: Ogni Dì di Agostoni (Mariano Comense), Marelli Simone (Cantù), Il Fornaio di Marelli R. e M. (Capiago Intimiano)”.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro che l’iniziativa ha avuto e continua ad avere, ottima ricompensa per chi crede in questa iniziativa” aggiunge Franco Brenna legale rappresentante della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina.

Anche il Presidente dei Gruppo Panificatori e Pasticcieri di Confcommercio Como, Francesco Agostoni, concorda nell’affermare che “l’entusiasmo è reale, viene naturale condividere e donare, al di là dell’l’impegno e la fatica che si nasconde dietro ogni panettone, perché, ricordiamo, si tratta di panettoni artigianali che richiedono ore di lavoro, ricerca di prodotti di qualità e tanta passione. E questa nel Gruppo Panificatori e Pasticcieri di Confcommercio Como non manca”.