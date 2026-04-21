Come aprire una startup in Alto Lago di Como: la giornata che aiuta a realizzare un sogno

Una giornata di alta formazione per accompagnare gli aspirati imprenditori che vogliono aprire una start up in alto lago nella costruzione del proprio progetto. L’iniziativa, unica nel suo genere nel territorio dei 30 comuni associati alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, è stata organizzata dal Gal Lario Ceresio con il patrocinio della stessa Comunità Montana e la collaborazione di Camera di Commercio di Como e Lecco e dell’incubatore d’impresa Comonext, quest’ultimo anche tra i soci fondatori dello stesso Gal.

IL BANDO DEL GAL – Il 9 e 15 aprile scorso a Cressogno alla locanda La Lanterna e al Regina Hotel di Gravedona ed Uniti si sono dati appuntamento una quindicina di aspiranti imprenditori per capire come aderire al bando aperto dal GAL sull’ INTERVENTO SRE04 – STARTUP NON AGRICOLE. Entro il 29 maggio si può infatti presentare la proposta di un progetto aziendale per aprire una nuova start up sui temi della strategia del Gal, turismo e cultura e servizi alla comunità. Ai tre vincitori un premio in denaro per avviare l’impresa di 30mila euro caduno. Diversi i giovani e le donne che hanno mostrato interesse e che hanno sollecitato gli stessi operatori del Gal ad approfondire le conoscenze su come aprire un’impresa e costruire un’idea di successo. Sollecitazione subito colta dal CDA del Gal che ha dato il via libera ad organizzare il 6 maggio una intera giornata a Palazzo Gallio con gli esperti formatori del punto nuova impresa di Camera di Commercio e di Como Next. Una giornata aperta a chiunque sia interessato, ma pensata in modalità interattiva con simulazioni personalizzate e incontri ristretti proprio per agevolare la costruzione di una idea d’impresa concreta.

PUNTO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO – Ad aprire la giornata di alta formazione i saluti del vicepresidente di Camera di Commercio, Giuseppe Rasella e di Mauro Robba, presidente della Comunità Montana primo ente fondatore del Gal. “Vogliamo essere un punto di riferimento concreto e utile al territorio – spiega il presidente del Gal, Giuseppe Frascarolo – In queste settimane infatti, sono decine i progetti che sui bandi del Gal si sono candidati per avere un finanziamento. Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia stiamo istruendo le procedure per la selezione. Sicuramente il bando sulle start up è tra i più innovativi perché consente di dare la possibilità a chi ha un sogno di attivare un percorso per farlo diventare realtà aprendo le porte a nuove attività sul territorio”.

COSTRUIRE UNA STAR UP PER REALIZZARE UN SOGNO – “In altri Gal lombardi – spiega Marta Ratti Carrara, direttrice del Gal Lario Ceresio – nella programmazione 2014-2020 sono state finanziate idee poi diventate vincenti per riattivare i territori. Penso alla distilleria autonoma orobica DOA a Bracca in Val Brembana o al coworking di FORNACE LAB in Val Sabbia. Storie di ragazzi e ragazze oggi saliti sulla scena nazionale”. Due casi di successo presentati proprio in occasione degli Aperigal del 9 e 15 aprile.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO – Per una miglior efficacia della proposta è caldamente consigliata la partecipazione all’intera giornata, la partecipazione all’intero programma è gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 4 maggio 2026 fino ad esaurimento posti. Occorre compilare il modulo di adesione sul sito del GAL www.gallarioceresio.it in alternativa direttamente al link sui social del GAL, Fb e Instagram oppure collegandosi a https://forms.gle/QguNRa5GTN9tazDp9.

PROGRAMMA

ORE 9.30 – REGISTRAZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI DALLE

10 alle 13 – L’AVVIAMENTO DELL’IMPRESA a cura del PNI – punto nuova impresa – della camera di Commercio di Como-Lecco • PROCEDURE: informazioni sulle procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo • SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA: vantaggi e svantaggi delle varie tipologie giuridiche al fine di orientare l’aspirante imprenditore nella scelta della forma giuridica più adatta all’attività che si intende avviare LIGHT LUNCH c/o Regina hotel di Gravedona ed uniti

DALLE 14 alle 17 – DALL’IDEA AL PIANO D’IMPRESA • COSTRUZIONE DI UN’IDEA IMPRENDITORIALE: Approfondimento dei concetti chiave tramite lezioni frontali e esperienze laboratoriali • BUSINESS MODEL CANVAS: Analisi del fabbisogno del cliente | value proposition | analisi segmenti di clientela