Como, adesso è davvero Natale: acceso l’albero in piazza Duomo e il Broletto è un incanto di luce

A Como brilla una luce nuova. Nell’ambito di Natale a Como, manifestazione organizzata dal Comune di Como, la città si arricchisce di un simbolo natalizio maestoso e suggestivo.

L’albero di Natale è stato realizzato da Consorzio Como Turistica, con la sponsorizzazione di Amici di Como, Clerici Tessuto, Blunotte Eventi e Sicuritalia.

Proveniente dalle montagne della Toscana, l’abete del Caucaso, simbolo di longevità e resistenza, è stato scelto per la sua bellezza e rappresenta un vero e proprio regalo della natura per rendere più splendente e luminosa la città nelle festività natalizie. Le sue fronde rigogliose, illuminate da migliaia di luci dorate e adornate con grandi sfere colorate, creano un’atmosfera magica e festosa perfetta per le fotografie natalizie che faranno il giro del mondo sui social media.

Oggi primo dicembre l’inaugurazione alla presenza del sindaco Alessandro Rapinese, dell’assessore Chiara Bodero Maccabeo, del presidente di Consorzio Como Turistica Daniele Brunati, del presidente di Amici di Como Alessandro Tessuto.

Contestualmente oggi è stata accesa anche la proiezione sulla torre e sulla facciata del Broletto che rappresenta la suggestiva immagine di un cielo in cui si muovono stelle pianeti.



Oggi primo dicembre si è aperta anche la prima casella delle Calend’arie dell’Avvento in collaborazione con Aslico. Un calendario musicale che accompagnerà con melodie natalizie verso il 25 dicembre. L’inaugurazione dell’albero di Natale è stata arricchita dall’esibizione del gruppo musicale Sulutumana che con la sua musica ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più speciale.

Con l’illuminazione del Broletto si completa lo spettacolo di luce che illumina le facciate di alcuni degli edifici più iconici del centro storico: il Teatro Sociale, Piazza San Fedele, la ex Casa del Fascio, la statua di Alessandro Volta, Porta Torre, il Museo Civico, la Pinacoteca. Le proiezioni artistiche sono realizzate da Consorzio Como Turistica.

