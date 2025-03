Como, ecco la prima edizione della ‘Settimana della legalità’: programma ricchissimo, tutti gli appuntamenti

Si svolgerà dal 16 al 24 marzo a Como la prima edizione della Settimana della legalità. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Como e dal Sindacato locale autonomo di Polizia in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.

La Settimana della legalità si prefigge numerosi obiettivi: sensibilizzare i ragazzi sui principi di legalità, per far comprendere il valore del rispetto delle regole e della giustizia; favorire una cittadinanza attiva, per stimolare il senso civico e la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità; prevenire comportamenti illeciti, informando sui pericoli della criminalità, dell’illegalità diffusa e dei comportamenti scorretti e fornendo strumenti per riconoscerli e contrastarli; promuovere il rispetto per gli altri, per educare al rispetto delle persone, delle differenze e dei diritti fondamentali.

Il programma prevede numerose iniziative.

Il 16 marzo alle ore 10.00 in Pinacoteca civica si terrà l’inaugurazione della Settimana della legalità alla presenza delle autorità civili, militari e politiche con una tavola rotonda dal titolo: “L’evoluzione della criminalità: come individuarla e combatterla”.

Introduce Igor Erba, segretario provinciale SAP Como. Relatori: Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, Alessandro Rapinese, sindaco di Como, Marco Calì, questore di Como, Giuseppe Colizzi, com. prov. Carabinieri, Michele Donega, com. prov. GdF, Pasquale Addesso, sost. proc. DDA. Modera: Alessandro Galimberti, giornalista Il Sole 24 Ore.

L’ evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Il 19 marzo alle ore 9.00 si svolgerà la Camminata della legalità (partenza alle 8.45 da piazza del Popolo) con la partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comasco, che si concluderà con l’ingresso al cinema Astra.

Qui si terrà un convegno con alcuni esperti, riservato agli studenti, dal titolo: “In cammino verso la legalità”. Saranno presenti le autorità civili, politiche e militari. Introduce Igor Erba, segretario provinciale SAP Como. Relatori: Alessandra Dolci, coordinatore DDA Lombardia, Don Diego Fognini, fondatore Comunità, Nello Scavo, giornalista Avvenire. Modera: Alessandro Galimberti, giornalista Il Sole 24 Ore.

Il 21 marzo presso l’Università degli Studi dell’Insubria sono in programma due eventi: alle ore 9.30 nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio si svolgerà un incontro sulla legalità. Previsti i saluti dei professori Umberto Piarulli e Francesca Ruggieri. Seguiranno alcuni percorsi tematici: legalità nella costituzione, prof. Lino Panzeri; legalità nel diritto amministrativo, prof. Emanuele Boscolo; legalità e fenomeno religioso, prof. Antonio Angelucci; legalità e libertà. I comuni medievali, prof. Mario Conetti; legalità nel diritto penale, prof.ssa Chiara Perini; legalità nel diritto processuale civile, prof. Andrea Mengali; legalità nel diritto processuale penale, prof. Stefano Marcolini. Saranno presenti le Autorità cittadine.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, si terrà un incontro dal titolo: “Il disegnatore accademico forense sulla scena del crimine”. Introducono Igor Erba, segretario provinciale SAP Como e Stefano Marcolini, Università degli Studi dell’Insubria. Relaziona il Maestro d’Arte Elena Pagani, disegnatore accademico forense e dirigente SAP.

Gli eventi sono aperti alla cittadinanza.

Il 24 marzo alle ore 9.30 è prevista la giornata conclusiva con il convegno “Stato e legalità: il loro futuro è nelle nostre mani” che si terrà presso il Teatro Sociale di Como, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comasco. Saranno presenti le autorità civili, politiche e militari. Introduce Igor Erba, segretario provinciale SAP Como. Relatori: Filippo Spiezia, procuratore capo di Firenze, Renato Cortese, prefetto, Gian Luigi Edoardo Nuzzi, giornalista conduttore IV Grado. Testimonianza di Giovanni Chinnici, avvocato. Ospite: Michele Dressadore, pres. ass. Memorial Day. Modera Andrea Bambace, direttore Espansione tv.

All’esterno del Teatro verranno allestiti i gazebo degli organizzatori della prima Settimana della legalità: Comune di Como, Polizia Locale e Polizia di Stato (che sarà presente anche con il Pullman Azzurro).

Ulteriori informazioni al link: oggiacomo.it