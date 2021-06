Como e la Lombardia sono in zona bianca. Bar, ristoranti, mascherine, coprifuoco: cosa succede

Como e la Lombardia passano da oggi, 14 giugno, Zona bianca da oggi. E se è vero che anche in questa fascia rimangono in vigore l’obbligo della mascherina sia all’aperto sia al chiuso e il divieto di assembramento, per il resto vengono meno tantissimi altri divieti.

Per chi si trova in fascia bianca il coprifuoco viene abolito immediatamente. Ciò vuol dire che non è più necessario rientrare a casa entro una certa ora: ci si può insomma spostare senza limiti di orario.

In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi.

Resta invece come già detto il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso.

Ecco cosa riapre in zona bianca:

parchi tematici e di divertimento, parchi avventura, attività di spettacolo viaggiante e centri di

intrattenimento per famiglie;

piscine e centri natatori al coperto

centri benessere e termali

feste private anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose all’aperto e al chiuso

fiere, sagre, convegni e congressi

eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso

sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò

centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

corsi di formazione

Matrimoni

In zona bianca ricevimenti e banchetti di matrimonio e altre cerimonie possono essere svolti prima del 15 giugno sia al chiuso che all’aperto, ma nel rispetto di una serie di regole, tra cui l’obbligo di consentire la partecipazione solo a chi è in possesso di uno dei requisiti per il green pass, ossia vaccino, tampone negativo o certificato di guarigione.

Piscine e palestre

Aperte, anche se in zona bianca resta il divieto di usare le docce in palestre, centri benessere e piscine, ma in queste ultime possono essere usati gli spogliatoi.

Discoteche

Le sale da ballo e le discoteche in zona bianca possono riaprire, ma senza possibilità di ballare in pista (autorizzato solo servizio di bar e ristorante).