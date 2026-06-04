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Como, matrimonio mania: per il grande giorno ci si indebita. Ecco quanto

  • 09:53

I matrimoni sono sempre più cari e, in provincia di Como, si chiedono prestiti per sposarsi. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it e Prestiti.it, la cifra che si cerca di ottenere dalle finanziarie per far fronte alle spese legate al matrimonio è pari a poco più di 11.300 euro; il valore risulta essere il più alto della Lombardia. 

A livello regionale, invece, l’importo richiesto è pari a poco più di 9.500 euro, da restituire in circa 60 rate da 183 euro ciascuna. Il valore richiesto mediamente nella regione risulta superiore dell’8% rispetto a quello nazionale.

Guardando a questi prestiti su base territoriale, emerge che la provincia di Como è l’area della Lombardia dove sono stati richiesti gli importi medi più alti (11.329 euro, il 19% in più rispetto alla media regionale); seguono in classifica Sondrio (10.395 euro), Varese (10.156 euro), Lodi (10.108 euro) e Monza e Brianza (9.767 euro).

Valori inferiori alla media regionale, ma comunque maggiori di quelli medi italiani, per Lecco (9.543 euro), Brescia (9.384 euro), Milano (9.202 euro) e Pavia (8.875 euro). Chiudono la graduatoria le province di Cremona (8.440 euro), Mantova (7.818 euro) e Bergamo (7.423 euro).

 

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