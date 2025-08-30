Como, Mercato Coperto colabrodo: transenne e pozzanghere nei padiglioni dopo il maltempo

I violenti temporali che si sono abbattuti nei giorni scorsi su Como hanno causato danni anche al Mercato Coperto di via Mentana dove, da giovedì scorso, l’acqua piovana ha iniziato a infiltrarsi dal tetto creando vistose pozzanghere tra i corridoi dei padiglioni.

Oggi quindi, la decisione di transennare per sicurezza alcune aree in attesa, presumibilmente, di verificare la copertura non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Ancora per la settimana prossima, sono infatti previsti temporali e probabili conseguenti disagi al Mercato Coperto che, lo ricordiamo, da ormai più di un anno è anche privo della zona dedicata ai produttori locali.

A fine luglio 2024, infatti, allo scadere della concessione al COMAC (Consorzio Mercato Agricoltori Comaschi), il Comune aveva “sfrattato” i banchi degli agricoltori comaschi in vista della ristrutturazione dell’immobile.

Intervento, a distanza di un anno, non ancora avviato e per il quale, al momento, non è stato pubblicato alcun bando senza che sia stata offerta alcuna soluzione alternativa stabile.

Il mercato “km 0” inaugurato lo scorso 11 luglio in Piazza Perretta infatti, come ha sottolineato l’associazione Cia Alta Lombardia in una nota, non è aperto a tutti gli agricoltori storicamente presenti in via Mentana, ma solo a quelli afferenti a Coldiretti-Campagna Amica.