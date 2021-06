Como, niente seconda dose Astrazeneca agli under 60. Gli altri vaccini, i tempi, la chiamata: cosa succede ora

Dopo le decisioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico e delle conseguenti comunicazioni di Regione Lombardia e di Ats Insubria, è stata sospesa la somministrazione della seconda dose di Vaxzevria (Astrazeneca) ai soggetti under 60.

Lo.comunica Asst Lariana.

Per i soggetti coinvolti il ciclo vaccinale sarà completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty cioè Pfizer o Moderna) ad una distanza di 8/12 settimane dalla prima dose.

La somministrazione di Vaxzevria resta indicata unicamente per persone di età uguale o superiore ai 60 anni che non presentino condizioni di estrema vulnerabilità o di disabilità grave.

Per quanto riguarda Asst Lariana, i soggetti al di sotto dei 60anni che dovevano ricevere la seconda dose di Vaxzevria oggi, sono stati ricontattati e la loro vaccinazione riprogrammata nei prossimi giorni. Si è in attesa di indicazioni riguardo a come dovrà essere rimodulata la programmazione nelle giornate successive.

Su un totale di 1.249 persone che devono ricevere la seconda dose di Vaxzevria tra oggi e il 18 giugno, sono 192 le persone che potranno ricevere lo stesso vaccino mentre le restanti riceveranno una seconda dose di vaccino a mRNA.