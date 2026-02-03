“Como, occasione storica: mezzo milione per Mercato Coperto e magari viale alberato in via Milano”

Confesercenti invita il Comune di Como a cogliere l’opportunbità offerta dal nuovo bando di Regione Lombardia per sostenere i progetti dei Distretti Urbani del Commercio (DUC). A disposizione, ben 520mila euro per i progetti di eccellenza.

L’obiettivo dell’associazione di categoria è chiaro: evidenziare quanto per il Comune di Como si tratti di “una opportunità imperdibile per mettere finalmente in campo un progetto di ristrutturazione che riqualifichi il Mercato Coperto e lo colleghi al padiglione ex grossisti, oggetto di investimenti importanti da parte del Comune negli ultimi anni”. In più, “per rendere, con interventi altamente qualificanti sull’arredo urbano e sul verde, più belle e quindi più attrattive per i cittadini aree che oggi soffrono la desertificazione commerciale”

“Confesercenti – afferma il presidente, Claudio Casartelli – ritiene fondamentale cogliere la opportunità offerta da Regione Lombardia per mettere il Comune di Como in grado di approntare un serio progetto di ristrutturazione e ammodernamento del Mercato Coperto di via Mentana, collegando l’area oggi attiva con gli operatori alimentari al padiglione ex grossisti, che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di riqualificazione importanti da parte della amministrazione cittadina”.

“Confesercenti – prosegue Casartelli – ritiene altresì fondamentale, come ha affermato il Sindaco, Alessandro Rapinese, nell’ultima riunione del DUC di Como, partire da progetti basici, che puntino a trasformare aree commerciali o di penetrazione nella città oggi degradate, poco attrattive e respingenti, in aree in cui traspaia la bellezza, data da arredi urbani curati, pavimentazioni di pregio, viale alberati, posa di fiori, realizzazione di “piazze” o spazi urbani che favoriscono l’incontro e la socialità delle persone, determinando un risultato positivo anche per le attività commerciali”.

Nello specifico, vengono citiate a titolo di esempio, “via Milano Alta e Bassa, dove insistono tante attività commerciali che potrebbero essere valorizzate da un viale alberato e da altri interventi di arredo urbano; la via Borgovico vecchia, dove è presente una associazione di commercianti che sarebbe ben lieta di trasformare la strada in una piccola Brera; l’area a Ponte Chiasso di via Bellinzona per chi proviene dalla Svizzera, in cui attualmente sembra di passare dal mondo civilizzato a quello sottosviluppato e abbandonato a sé stesso”.

“Ovviamente, i progetti di riqualificazione del Mercato Coperto e i progetti rigenerazione urbana dovranno essere redatti da architetti qualificati, dotati di grande senso estetico e di professionalità riconosciuta nei progetti di riconversione urbana. Oltre al Comune di Como e a Regione Lombardia – conclude Casartelli -, si può pensare di coinvolgere nell’azione, per incrementare i fondi a disposizione la Camera di Commercio ed altri enti, senza escludere le sponsorizzazioni private”.