Como, quando il talento è assoluto. Le grandissime Giulia e Chiara fanno il bis in università: nuove borse di studio

Si è tenuta questa mattina nelle sale dell’Università dell’Insubria a Sant’Abbondio a Como la cerimonia di consegna di due borse di studio a studentesse del Corso di laurea di Infermieristica dell’Università degli studi di Insubria da parte dell’Associazione Palma in memoria del Cavalier Aldo Bianchi.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Prorettore vicario professor Stefano Serra Capizzano, del Presidente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria, Alberto Passi e del Presidente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università dell’Insubria, Fabio Angeli.

L’Associazione Palma ha deciso di ricordare la figura del Cavalier Aldo Bianchi, scomparso lo scorso anno, mediante l’assegnazione di borse di studio a due studenti particolarmente meritevoli. L’area formativa prescelta è il corso di laurea in Scienze Infermieristiche, poiché la storia dell’Associazione Palma è caratterizzata in particolare dall’operatività nel settore sociosanitario ed è ben noto quali siano oggi e in prospettiva le esigenze di infermieri specialisti.

La scelta è stata quella di conferire le borse di studio alle studentesse Giulia Oliverio e Chiara Turetta, 20 e 21 anni, entrambe di Lurate Caccivio, già premiate con borse di studio nell’anno 2023 (qui il racconto), accompagnandole nel percorso di studi intrapreso. Le meritevoli studentesse sono state selezionate da una Commissione costituita dai professori Fabio Angeli e Luca Levrini dell’Università degli studi dell’Insubria e dal professor Angelo Palma, Presidente dell’Associazione Palma

“Venendo alle ragioni delle borse di studio, queste traggono motivazione dalla volontà di ricordare la nobile figura del Cavalier Aldo Bianchi, stimato funzionario di banca per la cui attività ha dedicato tutta la sua non breve vita con grande professionalità e passione – dichiara il prof. Angelo Palma, presidente dell’Associazione Palma – ma il Cavalier Bianchi, accanto alla Sua apprezzata attività lavorativa, deve essere ricordato per la Sua attenzione e vicinanza al mondo del volontariato e alle non poche associazioni comasche. In particolare, si è prodigato per molti anni a favore dell’Associazione Palma, di cui era Consigliere. Per questa ragione l’Associazione ha voluto lasciare in Sua memoria un ricordo particolare scegliendo di premiare studentesse che si dedicheranno ad una professione lodevole e da sempre presente nella nostra associazione, basata sul sacrificio, con turni e vita a contatto con la sofferenza di altre persone e per questo di elevata importanza.