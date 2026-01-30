Como, sempre più persone chiedono un prestito personale. L’ammontare (secondo posto in regione) è di 13.758 euro

Nel 2025 Lodi si è distinta come la provincia della regione dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti personali, con un dato pari a 13.982 euro. Seconda è la provincia di Como con 13.758 euro. Mentre il valore più basso si registra a Pavia con 12.466 €. A Mantova si trovano poi i richiedenti di prestiti personali più giovani della Lombardia, con 42 anni e 5 mesi in media, mentre l’età media più alta si registra a Pavia e Lecco (45 anni e 2 mesi). A Como si scende a 43 anni.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, in cima alle finalità di finanziamento più popolari in Lombardia nel 2025 si trova la Liquidità, che assorbe il 30,4% del totale delle richieste. Per quanto riguarda gli importi richiesti per prestiti personali nel corso del 2025, nella regione si osserva un aumento di 900 euro rispetto al 2024, con la cifra che sale da una media di 11.700 fino a 12.600 euro nell’anno appena concluso, mentre la finalità di finanziamento per la quale si chiedono importi maggiori è il Consolidamento (20.400 euro in media).

Guardando alla durata dei finanziamenti, nel 2025 si evidenzia una lieve crescita rispetto all’anno precedente, con il dato che da 5 anni e 2 mesi in media sale a 5 anni e 5 mesi.

Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali in Italia ha subito un calo di 37 punti base, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% registrato a dicembre.

Nicoletta Papucci, portavoce di Segugio.it, commenta: “Il 2025 è stato caratterizzato da un calo dei tassi di interesse

soprattutto per le tipologie di finanziamento più richieste: i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti

privati”.