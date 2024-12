Como, torna il Panettone Sospeso per la solidarietà, ecco forni, panifici e pasticcerie che aderiscono

Siamo alla quinta edizione della riuscitissima iniziativa di solidarietà “Panettone Sospeso” fortemente voluta dalla Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina e realizzata dai Panificatori e Pasticcieri associati a Confcommercio Como.

“Nelle prime quattro edizioni sono stati raccolti oltre 430 panettoni artigianali” spiega il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti “e anche quest’anno non poteva mancare il tradizionale appuntamento con la solidarietà, un’iniziativa mai forzata, che si rinnova spontaneamente ogni anno per volontà del gruppo panificatori, una delle categorie che maggiormente si impegnano per il sociale, come continuano a dimostrare in più occasioni”.

La proposta, sostenuta dal Delegato della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina, avvocato Enzo Pomentale, prende avvio su suggerimento del legale rappresentate del prestigioso Ente – Franco Brenna, che si è ispirato all’iniziativa messa in opera negli anni passati a Milano con grandissimo successo dall’Associazione Onlus Panettone Sospeso.

I consumatori potranno acquistare un panettone per sé, aggiungendone un secondo delle dimensioni che vorranno, destinato ai bisognosi che purtroppo sembrano non diminuire.

A differenza di quanto avviene per il caffè sospeso, però, anche i forni associati a Confcommercio Como potranno contribuire a loro discrezione, donando quanti panettoni vorranno condividere con le persone meno fortunate. I consumatori potranno anche decidere di acquistare solamente un panettone da lasciare “sospeso”.

I panettoni verranno raccolti dal 07 dicembre fino al 23 dicembre in modo da consentire al Banco Alimentare della Lombardia, attraverso il programma Siticibo, guidato da Monica Molteni, di procedere con la distribuzione presso la rete di assistenza legata al Mondo della Fragilità Familiare e Sociale in base alle richieste pervenute dalle strutture caritative.

“Ormai è un gruppo ben rodato” spiega Franco Brenna legale rappresentante della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina – “e la sinergia che si è creata tra l’Accademia Italiana della Cucina e il Gruppo Panificatori di Confcommercio Como, dimostra che l’iniziativa non è frutto di un momentaneo gesto di carità, ma nasce dalla consapevolezza che tutti devono poter avere un Natale dignitoso e apprezzare quei panettoni straordinari che escono dalle mani dei maestri pasticcieri”.

Aggiunge Francesco Agostoni Presidente dei Panificatori di Confcommercio Como “Negli ultimi anni non si lavora serenamente, i pensieri ricorrenti sono spesso negativi, tanti colleghi abbassano la saracinesca, chi rimane aperto invece non riesce a trovare persone disposte ai sacrifici che il nostro lavoro impone, ma produrre qualche panettone in più sapendo che potrà far sorridere qualche bambino o qualche famiglia intera che non riesce ad arrivare a fine mese per noi è una bella ricompensa”.

Il FORNO DI ROBERTO LO FIEGO COMO GOLOSITA’ DI RIGAMONTI ROBERTO COMO LUISITA COMO (Via Boldoni e Via Dottesio) PASTICC. GELAT. FUIN DI VERGA P&L COMO PANIFICIO “Il PANE DI TINA BERETTA” COMO PASTICCERIA MIGNON OGNI DI’ DI AGOSTONI MARIANO COMENSE IL FORNAIO DI MARELLI ROBERTO E MASSIMILIANO CAPIAGO INTIMIANO DOPPIOZERO DI CONDO’ ANTONIO ALBAVILLA ALBESE CESANA BRIANZA MARELLI SIMONE CANTU’ PASTICCERIA MIGNON LURATE CACCIVIO

L’Associazione invita i panificatori e pasticcieri che volessero unirsi all’iniziativa a contattare gli uffici di Confcommercio Como chiamando il numero 0312441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it