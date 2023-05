Como tra astensione e crisi della partecipazione politica, incontro ad Albate col mondo cattolico. Riccardi: “Lavoriamo per la città”

“Ci siamo chiesti di fronte alla crisi di partecipazione politica, contrassegnata da un forte e crescente astensionismo e da una preoccupante presa di distanza dalle istituzioni, se non sia necessario andare alle sorgenti della partecipazione per ritrovarne il senso, il valore, lo scopo”. Questo il pensiero dei rappresentanti delle Acli, dell’Azione cattolica, della Caritas e della Compagnia delle Opere di Como che presentano, a partire da giovedì 20 aprile con la zona di Como Nord, un ciclo di quattro incontri in quattro diversi quartieri per invitare i cittadini a ricominciare a parlare di città, dei suoi piccoli e grandi problemi, di quello che si può fare per coinvolgere le istituzioni ma anche per dare il proprio contributo alla vita della comunità.

“Da qualche anno abbiamo iniziato a sperimentare questo tipo di incontri in vista di elezioni locali o nazionali, come ad esempio le ultime amministrative del 2022, ma in questo caso la novità sta proprio nel non avere una scadenza elettorale ma nel voler pensare a un percorso a lungo termine partendo dal desiderio di tornare a incontrare le persone, ascoltare idee e problemi per poi farne una sintesi, che poi si vedrà come far arrivare alle istituzioni – spiega a nome di tutti gli organizzatori Giorgio Riccardi, presidente del Consiglio Provinciale delle Acli di Como – quello che abbiamo voluto proporre, infatti, non è un ciclo di conferenze, ma semplicemente quattro incontri in cui confrontarsi alla pari sui problemi del territorio”.

Un esempio di quella che viene chiamata “cittadinanza attiva” e testimonia il desiderio di partecipare concretamente alla vita della propria città, nello specifico del proprio quartiere, per poi confrontarsi con chi Como la governa e ne sceglie la direzione futura.

“L’astensionismo in occasione delle elezioni è il risultato finale e più evidente di uno scarso coinvolgimento delle persone nella vita e nelle scelte che riguardano la propria città – prosegue Riccardi – in futuro vorremmo sicuramente creare occasioni di confronto su temi specifici come quello dell’accoglienza, l’ambiente o l’urbanistica intesa come utilizzo del territorio, ma in questi primi incontri vogliamo soprattutto tornare a porci in ascolto di chi vive la partecipazione in modi diversi, ma anche di chi non ha appartenenze di alcun tipo. E abbiamo esteso l’invito anche a tutti i consiglieri comunali, per provare fin da subito a riallacciare un dialogo costruttivo”.

I primi tre incontri si sono già svolti, l’ultimo tra pochi giorni:

Albate, Muggiò, S. Antonio

Giovedì 11 maggio

Oratorio di Albate

L’incontro avrà inizio alle ore 20.45

Per informazioni: perbenecomo@libero.it

L’ARTICOLO CHE HAI APPENA LETTO E’ USCITO SU COMOZERO SETTIMANALE: ECCO DOVE PUOI TROVARLO