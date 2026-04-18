Como unita contro i tumori del cavo orale: scienza, prevenzione, alimentazione, sport e solidarietà

Villa Gallia ha ospitato un evento di fondamentale importanza per la salute pubblica: una giornata di informazione e sensibilizzazione sui tumori del cavo orale. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Tra Capo e Collo ONLUS, ha riunito istituzioni, medici del settore, ex pazienti e cittadini per sottolineare quanto la diagnosi precoce possa essere un vero e proprio strumento salvavita.

Uno dei momenti più significativi della mattinata è stato dedicato alla solidarietà concreta. Maria Angela Previtera, Presidente del Lions Club Como Plinio il Giovane e Direttrice di Villa Carlotta, ha consegnato ufficialmente al Prof. Paolo Ronchi, presidente di Tra Capo e Collo, un assegno di 1.100,00 euro.

Questi fondi sono stati raccolti grazie alla generosità del pubblico durante l’evento musicale che ha visto protagonista l’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo, presieduta da Federica Andreoli. “Abbiamo voluto farlo oggi in occasione di questo importante convegno, per far capire l’importanza del volontariato di Lions International e dell’impegno che si dedica quotidianamente per aiutare chi ha bisogno attraverso le associazioni. Ringrazio la presidente, Federica Andreoli, dell’Orchestra da camera di Como Franz Terraneo che ha offerto il concerto lo scorso 23 novembre”, ha dichiarato Previtera. Il Prof. Paolo Ronchi ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il sostegno del Lions Club Como Plinio il Giovane sia una costante preziosa per le attività della ONLUS Tra Capo e Collo.

Il convegno si è aperto con i saluti delle autorità. Fiorenzo Bongiasca (Presidente della Provincia) ha definito la salute un “patrimonio collettivo” e la prevenzione un dovere della comunità. Il Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha lodato il ruolo fondamentale del terzo settore che, affiancandosi al sistema sanitario, arricchisce la nostra società dal punto di vista etico. Infine, il dott. Carmine Paparesta (ASST Lariana) ha ricordato come la corretta informazione e la prevenzione siano i pilastri della nuova riforma sanitaria.

Il panel tecnico, moderato dal dott. Gianluigi Spata, (Presidente dell’Ordine dei Medici di Como), ha esplorato la patologia da molteplici angolazioni. Epidemiologia e rischi, il dott. Luigi Colombo, direttore SC Chirurgia Maxillo Facciale, ASST Lariana, ha chiarito che il 90% dei tumori della bocca sono carcinomi. Sebbene fumo e alcol restino i fattori di rischio principali (responsabili del 75% dei casi), è in aumento l’incidenza legata al virus HPV tra i giovani, rendendo la vaccinazione uno strumento preventivo fondamentale.

La “Regola dei 15 giorni”, la dott.ssa Anna Tronchet ha lanciato un monito cruciale: qualsiasi lesione che non guarisce spontaneamente entro due settimane deve essere valutata da uno specialista. Una diagnosi precoce può alzare la sopravvivenza a 5 anni fino al 95%. Innovazione e chirurgia, il dott. Stefano Valsecchi ha illustrato come la tecnologia 3D e CAD-CAM permetta oggi ricostruzioni microchirurgiche estremamente precise, preservando non solo l’estetica del volto ma anche funzioni vitali come la deglutizione e la parola. Sentinelle sul territorio, il dott. Fabrizio Meani ha ribadito il ruolo chiave dell’odontoiatra nel rilevare segni premonitori durante le visite di routine, invitando i cittadini ad aderire alle giornate di screening gratuito come l’Oral Cancer Day.

La prevenzione passa anche dalle abitudini quotidiane. La dott.ssa Laura Jorio ha raccomandato la dieta mediterranea, ricca di fibre e cereali integrali, limitando il consumo di carni processate e alcolici. Il dott. Alberto Giughello ha invece presentato lo sport come una vera terapia, capace di potenziare il sistema immunitario e migliorare il benessere psicologico dei pazienti oncologici, suggerendo l’obiettivo dei 7.000 passi al giorno. Il supporto psicologico è stato descritto dalla dr.ssa Alessandra Berna come parte integrante della cura, necessaria per affrontare il trauma della diagnosi e la ridefinizione della propria identità.

Particolarmente toccanti sono state le testimonianze dei pazienti, che hanno raccontato le loro storie di rinascita e l’importanza di non sentirsi mai abbandonati grazie all’equipe multidisciplinare dell’Ospedale Sant’Anna.

La mattinata ha riaffermato che la lotta ai tumori del cavo orale si vince su due fronti: la conoscenza scientifica e la grande rete di solidarietà cittadina che sostiene chi soffre.

L’Oral Cancer Day: un mese di prevenzione gratuita

Il convegno ha dato spazio all’Oral Cancer Day, un’importante iniziativa nazionale di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione ANDI Onlus (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Presente al convegno anche l’Ambasciatore e referente territoriale per le province di Como e Lecco dott. Giorgio Michelli. Non si tratta di una singola giornata, ma di un intero mese di visite gratuite, dal 16 maggio al 16 giugno presso gli studi dentistici che aderiscono all’iniziativa. A livello locale, grazie alla collaborazione con l’ASST Lariana, sabato 16 maggio all’ospedale di Menaggio e sabato 23 maggio all’ospedale di San Fermo sarà possibile effettuare controlli gratuiti previa prenotazione.