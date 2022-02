Como, vaccino anti covid Novavax dal 25 febbraio: ecco dove. “Speriamo convinca gli indecisi”

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia conferma in una Nota “che le somministrazioni del vaccino Novavax potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio prossimo, compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi, presso i centri vaccinali elencati:

La D.G. Welfare precisa inoltre “che il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima”.

“Mi auguro – commenta la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda”.