“Como, Varese e Sondrio diventino Zona Economica Speciale”: il Disegno di Legge della Lega. Come funziona e cos’è la Zes

La Lega riporta in Parlamento la proposta per istituire una Zona Economica Speciale nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera, con particolare riferimento alle Province di Varese, Como e Sondrio. Spiega Massimiliano Romeo, capogruppo dei senatori leghisti: “In un contesto di contraccolpi economici in seguito alla pandemia e di perdurante crisi internazionale, riteniamo sia necessario ricorrere alle ZES per garantire agevolazioni e supporti concreti a quelle aree geografiche lombarde che patiscono una crescente delocalizzazione oltre il confine elvetico. L’istituzione di una ZES in Lombardia può essere un’opportunità per quei territori e la ricetta giusta per tutelare il tessuto produttivo lombardo, garantendo competitività e sviluppo che sono la spina dorsale della nostra economia. La Lega dimostra nuovamente di essere al fianco dei territori e ora, con una maggioranza di centrodestra al Governo e in Parlamento, confidiamo che possa essere più vicina l’effettiva attuazione di questa proposta”.

ECCO IL DISEGNO DI LEGGE, COME FUNZIONANO E COSA SONO LE ZES