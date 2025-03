Nella Como iper turistica lunga vita ai negozi di vicinato e no alla desertificazione, l’idea: “La città sia giardino fiorito per lo shopping sostenibile”

Grande successo per la riunione di venerdì 21 marzo dedicata alle attività commerciali di Como organizzata da Confcommercio Como presso la sede di Via Ballarini.

Obiettivo dell’incontro dare ampia diffusione all’iniziativa “Como giardino fiorito per lo shopping sostenibile” realizzato dal Distretto Urbano del Commercio della Città, rappresentato dal manager del Distretto Carlo Montisci.

Il progetto finanziato da Regione Lombardia e Comune di Como con la partecipazione di Confcommercio Como e i Partner aderenti al Duc si pone come scopo quello di creare una rete di collaborazione tra i commercianti, l’Associazione e il Comune per promuovere il commercio nella Città e combattere il tema della desertificazione, riducendo nel contempo il divario tra il contesto urbanistico e quello naturalistico e diffondendo il marchio “Città di Como”.

“Safe the Bees – Safe the Shops” è lo slogan del progetto: come le api non possono vivere senza i fiori, così la città non può vivere senza i negozi, un’analogia perfetta che rende ben chiara l’importanza che rivestono le attività di famiglia, le botteghe di quartiere, i negozi di tradizione.

La riqualificazione dei giardini fioriti a Como sarà il contributo dei commercianti al miglioramento della vita in città perché il commercio va inteso non solo come luogo di scambio, ma anche di relazioni. Come dichiara il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti: “L’intenzione è creare un giusto equilibrio tra il commercio di vicinato e il commercio on.line, creando una città più colorata e attrattiva”.

Il primo passo è “dimostrare la volontà di lavorare insieme, iscrivendosi al DUC” precisa il manager del Distretto Carlo Montisci e invita tutti i commercianti a iscriversi al nuovo portale del Distretto del Commercio della Città www.cittadicomo.it . Nessun costo per i negozianti che potranno così entrare a far parte di un circuito che nasce con l’obiettivo avere una maggiore visibilità e possibili nuovi clienti.

Al termine dell’incontro, ai partecipanti sono stati consegnati i bollini con il marchio “Città di Como” per il packaging della propria attività.

La prova generale sarà il tema degli alveari con un vasto programma di eventi che culminerà con l’inaugurazione degli alveari urbani e dei giardini fioriti.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare gli uffici scrivendo a info@confcommerciocomo.it o telefonando allo 0312441 (Katia Milani).