Da Como e da tutta la Lombardia: tutti amavano quei biscotti. Ora il nuovo centro commerciale è in bilico

In molti avranno in casa una delle mitiche scatole in latta litografate che, un tempo, contenevano gli amaretti di Saronno della Lazzaroni. Per tanti comaschi infatti questo marchio rimanda immediatamente al mondo dei biscotti, con gli amaretti in prima fila.

Purtroppo però l’area industriale dove un tempo sorgeva il biscottificio, al confine tra Saronno e Uboldo, da tempo dismessa, lo potrebbe rimanere ancora a lungo nonostante il piano per realizzare un centro commerciale.

Se infatti la produzione e i destini del marchio continuano a essere vivi ,sebbene in altri lidi, a Saronno, a due passi da Como è rimasto ben evidente il degrado di un’area che nel corso degli anni è stata al centro di diversi progetti di rilancio.

E quella che sembrava la più concreta, risalente al 2016, prevedeva un progetto per la realizzazione di un polo commerciale e ristorativo con la giunta comunale che aveva dato il via libera al Piano Attuativo (che avrebbe potuto portare circa 200 nuovi posti di lavoro). Purtroppo però da allora nulla è cambiato.

Se ne parla adesso perché è scattato il conto alla rovescia: venerdì 4 aprile scadrà – come riportato da Il Saronno.it – l’Accordo quadro sottoscritto in Regione per la trasformazione del sito in un centro commerciale. Se entro quella data non sarà presentato un progetto concreto, il comparto dismesso manterrà la sua destinazione industriale, con la possibilità di insediamenti produttivi o logistici.

Dalla presentazione del progetto sono intervenuti diversi fattori che hanno rallentato l’iter: crisi economica e pandemia hanno reso necessario prorogare più volte i termini per consentire alla società di individuare operatori interessati. Ora, però, stop: senza un progetto definitivo entro la scadenza, l’area manterrà la sua vocazione industriale.