Domenica 13 ottobre arriva il Rally in centro a Como: i parcheggi chiusi e come cambia la viabilità

Sabato 12 il grande ciclismo con l’arrivo del Giro di Lombardia (qui le strade chiuse al traffico). Domenica 13 ottobre, invece, si passa dalle due ruote alle quattro con il Rally di Como che – dopo le gare per la provincia – arriverà in piazza Cavour per le premiazioni. Quel giorno, oltre a piazza Cavour, dove sarà allestito il palco dell’arrivo, saranno interessati il controviale di viale Varese, nel tratto compreso tra Piazza Cacciatori delle Alpi e Via Cinque Giornate, per la sosta dei veicoli in gara, Via Raschi, all’altezza della sede dell’ACI–Como, per lo svolgimento delle attività di supporto alla manifestazione. Inoltre, è stato chiesto richiesto il transito in deroga ai divieti esistenti lungo il seguente percorso: Lungo Lario Trento (corsia bus), Via Cairoli, Via Fontana e arrivo in Piazza Cavour, per le vetture partecipanti alla gara e provenienti dal Riordino a Cernobbio.

Gli organizzatori del rally garantiranno un servizio di instradamento e monitoraggio dell’evento attraverso steward indicati dagli stessi ma vediamo i provvedimenti sull viabilità:

– Dalle ore 14:00 dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di venerdì 11/10/2024 e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di domenica 13/10/2024:

in via Raschi è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, esclusi quelli a servizio della manifestazione, per attività di supporto (le vetture autorizzate alla sosta, saranno riconoscibili da targa adesiva del rally esposta sul cruscotto);

– Dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di domenica 13/10/ 2024:

in Piazza Cavour, in deroga ai divieti esistenti, è consentito l’accesso e la sosta ai veicoli partecipanti alla manifestazione, nonché per i mezzi utilizzati per l’allestimento delle strutture palco arrivo, tende hospitality, Stampa, ecc.;

– Dalle ore 14:00 alle ore 20:30 di domenica 13/10/2024:

in viale Varese, controviale compreso tra Piazza Cacciatori delle Alpi e Via Cinque Giornate, è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, esclusi quelli partecipanti alla manifestazione, nonché per i mezzi utilizzati per l’allestimento del cosiddetto “parco chiuso”.

Inoltre, per le vetture in gara e provenienti dal “Riordino” a Cernobbio in deroga ai divieti esistenti, è consentito il transito, lungo il seguente itinerario: Lungo Lario Trento (corsia Bus), Via Cairoli, Via Fontana e arrivo in Piazza Cavour. Questo itinerario sarà costantemente presidiato con personale dell’organizzazione (movieri), opportunamente addestrato e attrezzato con radio ricetrasmittenti che, oltre a regolare l’accesso alla corsia bus, segnaleranno efficacemente e in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti alla manifestazione.

Lungo via Cairoli, via Fontana e piazza Cavour, aree classificate Zona a Traffico Limitato e Area Pedonale, le vetture in gara dovranno essere condotte a passo d’uomo.