A Como arriva il Giro di Lombardia, rivoluzione viabilità: strade chiuse, divieti, rimozioni e orari

Sabato 12 ottobre 2024 va in scena il Giro di Lombardia, la superclassica autunnale del ciclismo con partenza dal Comune di Bergamo e arrivo a Como. Come sempre, sforzo notevole per garantire sicurezza e viabilità, con moltissime modifiche alla viabilità in città. Ecco quali.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI SOSTA DEI VEICOLI

È vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, ivi compresi quelli in uso ai residenti, nonché quelli a servizio delle persone invalide, lungo le seguenti piazze e vie, ambo i lati, negli orari a fianco indicati.

Dalle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 23.00 di sabato 12 ottobre 2024:

– Piazza Cavour – area pedonale AREA MEZZI PRODUZIONE TV E STRUTTURE RCS.

Dalle ore 08.00 di venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 23.00 di sabato 12 ottobre 2024:

– Via Cairoli e Via Fontana – AREA MEZZI PERSONALE TECNICO TV/ MEZZI SPONSOR e

FORNITORI.

Dalle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 21.00 di sabato 12 ottobre 2024: Viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, Viale Puecher (compresi posti moto tracciati nel tratto dal monumento ai caduti al tempio voltiano), viale Masia (tratto da viale Puecher a viale Rosselli) e via Sinigaglia – AREA BUS SQUADRE, MEZZI AMMIRAGLIE, MASSAGGIATORI

Dalle ore 00.00 alle ore 23.00 di sabato 12 ottobre 2024: Giardini “A. Maggiolini” – AREA MEZZI QUARTIER GENERALE GIURIA DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE

Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di sabato 12 ottobre 2024 e comunque sino a termine esigenze, su ambo i lati della strada:

– via E. Zampiero, via Rienza, via G. Cesare, viale Roosevelt (solo direzione Piazzale San Rocchetto), viale Innocenzo XI (solo direzione Piazzale San Rocchetto), viale Masia, viale Rosselli, p.za Santa Teresa, via Bixio (tratto da p.za Santa Teresa a via XXVII Maggio), via XXVII Maggio, via per San Fermo della Battaglia, largo Ceresio, via Camozzi, via Bellinzona (da rotatoria largo Camozzi a intersezione con Via Borgovico e Via Per Cernobbio), largo Spluga, via Borgovico (fino a p.za Santa Teresa).

– In viale Innocenzo XI all’altezza del civico 18 (area parcheggio denominata “ex-Stecav). L’area viene riservata per la sosta dei veicoli di Polizia, Soccorso e Protezione Civile e per i veicoli dei componenti il C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

– Per i soli stalli di sosta tracciati in Viale Innocenzo XI nr. 15 riservati ai bus, il presente divieto cesserà alle ore 08.00 di domenica 13 ottobre 2024.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

E’ sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli con le seguenti modalità:

Dalle ore 14.00 alle ore 19:00 di venerdì 11 ottobre 2024:

– La corsia riservata alla circolazione del trasporto pubblico locale nelle vie Lungo Lario Trento e Trieste (nel tratto ricompreso tra Piazza Matteotti e Via Cairoli).

– Oltre alla predetta corsia riservata e nel medesimo tratto di strada, in caso di esigenze tecniche, in loco potrà essere effettuato l’ulteriore restringimento la carreggiata, garantendo il passaggio in sicurezza degli utenti della strada.

Dalle ore 03.00 alle ore 07.00 e dalle ore 11.30 alle ore 21.00 e comunque sino a termine esigenze di sabato 12 ottobre 2024:

– Ambo i sensi di marcia, lungo le Vie Lungo Lario Trento e Trieste (nel tratto ricompreso tra Piazza Matteotti e Via Cairoli).

Dalle ore 05.00 alle ore 21.00 di sabato 12 ottobre 2024:

– Viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, Viale Puecher, viale Masia (tratto da viale Puecher a viale Rosselli) e via Sinigaglia.

Dalle ore 15.20 di sabato 12 ottobre 2024 e comunque, secondo cronotabella fornita dall’organizzatore, un’ora prima dall’accesso della corsa nel territorio comunale e sino al passaggio del veicolo indicante “Fine Corsa”, sul seguente tracciato di gara:

– via Elio Zampiero, via della Pila, via Rienza, via Briantea, via Piave, via S.Ambrosoli, via G.Cesare, via F.D. Roosevelt, viale Innocenzo XI, p.le San Rocchetto (ove la corsa procederà ad un cambio Corsia, proseguendo contromano), via F.lli Recchi (ove la corsa procederà contromano), via M. Masia (ove la corsa procederà contromano), a sinistra su v.le Rosselli (ove la corsa procederà contromano), p.le Santa Teresa (seguendo nel sottopasso ferroviario), via N. Bixio, a sinistra su via XXVII Maggio (seguendo nel sottopasso A9), (seguendo nel comune di San Fermo via G. Garibaldi e v.le Rimembranza), via per San Fermo della Battaglia, (gallerie e sottopasso A9), largo Ceresio, via Camozzi, a destra su via Bellinzona, largo Spluga, via Borgovico, a sinistra su v.le Rosselli (contromano), L. Lario Trento (contromano) e arrivo in Piazza Cavour.