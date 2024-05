Esodo degli svizzeri verso Como e l’Italia per l’Ascensione: già lunghe code, giovedì rischio maxi ingorghi

Nemmeno il tempo di esultare per lo smantellamento del cantiere sull’autostrada A9 tra Como e la Svizzera che la viabilità di confine rischia di andare già in tilt. La causa è il ponte festivo che inizia ufficialmente domani giovedì 9 maggio con l’Ascensione in Svizzera, momento che già tradizionalmente porta molti cittadini della Confederazione a spingersi verso Como e l’Italia ma che quest’anno sembra aver già innescato un traffico particolarmente massiccio (qui tutte le altre date a rischio ingorgo). Sull’autostrada svizzera A2, infatti, si registrano i chiari primi segnali di un autentico esodo verso Sud, con code e forti rallentamenti come riferiscono le informazioni sul traffico del Touring Club Svizzero. Colonne di auto a passo d’uomo sono già formate a ridosso del Monte Ceneri, con l’attivazione di diversi semafori per la gestione del traffico (Dosso di Taverne, Collina d’Oro e San Salvatore). Domani, giovedì 9 maggio, la giornata clou per gli spostamenti nell’area di confine in direzione Italia e come sempre anche in città, dove molti svizzeri passano la giornata dell’Ascensione tra shopping e svago.

I PROVVEDIMENTI PER LA DOGANA

In occasione della festività dell’Ascensione che si celebra in Svizzera giovedì 9 maggio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso – da oggi interamente percorribile dopo la conclusione delle complesse attività relative al piano di ammodernamento della galleria San Fermo Nord – come di consueto, sarà chiusa la dogana commerciale di Como Brogeda, per l’intera giornata. In vista della riapertura nella giornata di venerdì 10 maggio, e al fine di evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, è stato definito, in accordo con il compartimento polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata. Tale configurazione permetterà inoltre di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo Nord e Como Grandate.

Contestualmente – e sempre al fine di evitare che si alimentino gli accodamenti in corrispondenza degli stalli creati per i mezzi pesanti – saranno temporaneamente chiusi dalle 4:00 alle 14:00 di venerdì 10 maggio e comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione i seguenti svincoli:

-Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP30 verso Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, entrare sulla A9dallo svincolo di Turate, al km 19+000;

– Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Lainate, utilizzare Lomazzo sud, al km 23+600; in entrata verso Chiasso, percorrere la SP35 ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro, al km 33+800; in uscita da Lainate, si consiglia di uscire a Lomazzo nord, al km 25+400 e immettersi sulla SP30 in direzione di Como;

-chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400, immettersi sulla SP30 e seguire le indicazioni per la A59. Per tutto il periodo delle attività sono stati previsti dalla Direzione di Tronco di Milano e dal Compartimento Polizia Stradale Lombardia un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica e l’attivazione di un presidio dedicato al soccorso meccanico.