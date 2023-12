Circo, magia, laboratori, danza, la scienza della cometa di Natale: Città dei Balocchi, il programma del 28 e 29 dicembre

Continuano gli appuntamenti con Città dei Balocchi allestita a Cernobbio, ecco il programma dei prossimi due giorni:

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

Ecco Valery, il re dei maghi!

Igloo, Largo Filippo Mondelli ore 16.00 e 17.30

A grande richiesta alla Città dei Balocchi torna il Mago Valery che con i suoi numeri di illusionismo e prestidigitazione continua a destare stupore in grandi e bambini. Non mancate al suo spettacolo! Valery il re dei maghi vi aspetta nell’Igloo di Largo Mondelli per un doppio spettacolo, alle ore 16.00 e alle ore 17.00

Laboratorio “L’ascolto curioso – Let’s play!”

con Antonietta Loffredo

Villa Bernasconi, Largo Campanini ore 16 e 17.15

Una pianista è seduta davanti a un pianoforte in miniatura, attorno a lei piccoli strumenti e automi musicali gradualmente prendono vita e conducono il pubblico alla scoperta di un inaspettato e magico mondo di suoni…. Vuoi scoprire come va a finire?

Vieni alla Città dei Balocchi giovedì 28 dicembre e partecipa al Concerto laboratorio per strumenti giocattolo in programma a Villa Bernasconi in Largo Campanini. Due gli orari: ore 16 e ore 17.15.

E’ un appuntamento musicale per i più piccoli – dai 6 agli 11 anni accompagnati da un adulto- progettato per toy piano e strumenti giocattolo dalla musicista Antonietta Loffredo

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti disponibili. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria a cittadeibalocchi30@gmail.com

Piccoli strumenti saranno offerti ai partecipanti per gli interventi musicali previsti nel corso del concerto.

Per ulteriori info https://www.cittadeibalocchi.it/laboratorio-lascolto-curioso-lets-play/

Let it Circus

acrobatica e giocoleria con Circoliamo

In Riva sul lungo lago ore 15.00-17.00

Natale è sinonimo di gioia, sorpresa e magia. Noi abbiamo pensato di metterci anche un pizzico di pazzia! Let it Circus è uno spettacolo di circo itinerante dove acrobatica, equilibrismo e giocoleria si mescolano per portare un po’ di divertimento e spensieratezza nelle strade.

Circoliamo è associazione dal 2018 e promuove il Circo Contemporaneo a Como. La sua comunità cresce insieme ai suoi progetti che si sviluppano nell’ambito della formazione alle arti circensi, del circo ludico educativo, della costruzione di una rete territoriale, della ricerca artistica e della diffusione della cultura del circo. Intenzione e impegno per il futuro sono l’apertura al mondo del circo a 360°, la ricerca e la formazione continua.

A passo di danza per Cernobbio: i Blasis e il mistero di Villa Carcanina.

Ritrovo alle ore 15 alla fontana in Riva sul lungo lago

Passeggiata “danzante” in alcuni dei punti più suggestivi del centro storico, sui passi di una celebre dinastia di ballerini. Con un pizzico… di mistero!

Con Gigliola Foglia guida turistica abilitata.

Partecipazione gratuita. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria a gigliola.foglia64@gmail.com

Durata circa un’ora e venti, termine a Villa Bernasconi.

Replica domani 29 dicembre

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie dalle 10.30 alle 19.00

https://www.cittadeibalocchi.it/una-prima-nazionale-il-presepe-in-ologrammi/

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

https://www.cittadeibalocchi.it/prendi-al-volo-il-babbo-natale-express/



VENERDÌ 29 DICEMBRE

Lettura – laboratorio “Tulle e il taglialegna”

Villa Bernasconi, Largo Campanini ore 15.00 e ore 16.00

Per celebrare la 30° edizione abbiamo voluto fare un dono speciale a grandi e piccini: abbiamo stampato un racconto che regala gioia, armonia e fa volare con la fantasia.

“Tulle e il Taglialegna” è una fiaba inedita scritta da Anna Danielon, illustrata da Stefano Misesti, è una storia messaggera dei valori dell’amicizia, della fiducia, del coraggio, della solidarietà, dell’altruismo e del rispetto. Dopo l’incontro con l’autrice, che insieme alle volontarie di ABIO Como leggerà il racconto ad alta voce, i bambini avranno la possibilità di realizzare i segnalibri ispirati ai protagonisti, utilizzando colla, bastoncini, pennarelli e materiali di recupero. Se desiderate portare a casa il libretto, potrete sostenere le attività di ABIO, l’associazione per il bambino in ospedale.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti disponibili. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria a cittadeibalocchi30@gmail.com

Per altre info https://www.cittadeibalocchi.it/tulle-e-il-taglialegna-la-fiaba-e-i-laboratori-a-citta-dei-balocchi/

Facciamo un centrifugato di colori con la Spin Art

Insieme a Circolarte – In Riva sul lungo lago ore 15-17

Un laboratorio d’arte itinerante che promuove il valore dell’ecosostenibilità

Il laboratorio prevede la creazione di quadri coloratissimi realizzati a tempera su cartoncino, per mezzo della spin art, un macchinario realizzato interamente con materiale riciclato, che permette di creare opere d’ arte sfruttando rotazione e forza centrifuga!

Grandi e bambini da 0 a 100 anni possono sperimentare e scoprire il colore liberamente, e realizzare la propria opera! Troverete svariati macchinari a pedale e manovella, grandi tele colorate scenografiche e cartoncini di diverse misure per realizzare le opere. La Spin Art è una forma d’arte che usa la vernice, una tela come un cartone lucido e una piattaforma rotante come una centrifuga, in modo nuovo ed insolito. Permette di riscoprire il proprio essere creativi e trasmetterlo ai bambini.

Replica il 31 dicembre

Le meraviglie del cielo di Natale – La cometa di Natale

A cura di Graziano Ventre, astrofilo e planetarista al planetario di Padova

Igloo, Largo Filippo Mondelli

Primo incontro ore 17.00, secondo incontro ore 17.45 , terzo incontro ore 18.30.

Era veramente una cometa quella che i Re Magi seguirono per arrivare alla Natività?

Le comete sono i più misteriosi oggetti del sistema solare. Vi mostreremo le più belle immagini ottenute in questi ultimi anni in attesa di osservare, il prossimo autunno, quella che potrebbe essere la “cometa del secolo”

A guidarci alla scoperta delle meraviglie del cielo di Natale sarà lo staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano con le immagini ottenute attraverso il telescopio.

Un collegamento da remoto per immergersi nell’osservazione dei corpi celesti spiegati dalla voce degli specialisti.

Graziano Ventre, socio dell’Osservatorio di Sormano, si è specializzato nello studio delle comete ottenendo importanti riconoscimenti anche a livello internazionale. Con lui andremo alla scoperta delle misteriose e bellissime comete che ci hanno visitato negli scorsi anni e di una cometa che si sta avvicinando al Sole promettendoci una spettacolare visione il prossimo autunno. Nel giardino di casa sua ha costruito l’Osservatorio Sormano 2 “Via Lattea” di Bellagio.

Per altre info https://www.cittadeibalocchi.it/meraviglie-del-cielo/

A passo di danza per Cernobbio: i Blasis e il mistero di Villa Carcanina.

Ritrovo alle ore 15 alla fontana in Riva sul lungo lago

Partecipazione GRATUITA. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria a gigliola.foglia64@gmail.com

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie dalle 10.30 alle 19.00

https://www.cittadeibalocchi.it/una-prima-nazionale-il-presepe-in-ologrammi/

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

https://www.cittadeibalocchi.it/prendi-al-volo-il-babbo-natale-express/

E POI….

Il Trenino della Città dei Balocchi, Il mercatino della Riva del Gusto, la Pista di Pattinaggio, l’albero di Natale Clerici Tessuto – Gentili Mosconi, le Illuminazioni ogni sera all’imbrunire, le mostre a Villa Bernasconi “Un lusso quieto – Selezionatissima mostra di smoking e bottoni, dal 1900 al 1960, della collezione privata della storica Sartoria Orefice di Cernobbio” e “Plantalia. Arte Natura e Intelligenza artificiale – Una personale di Debora Hirsh”.

Vieni a ritirare il Passaporto della Città dei Balocchi per collezionare tutti i timbri, a tutti un simpatico omaggio (ritiro a Villa Bernasconi negli orari di apertura).

Aggiornamenti su https://www.cittadeibalocchi.it/news/ e pagine social fb e instagram