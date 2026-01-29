Fatturato oltre 1,6 miliardi, supermercati da incassi record: la catena ne apre 4 nuovi in Lombardia

Supermercati Tosano non ferma la sua corsa. Il gruppo mantovano-veronese, colonna portante del Gruppo VéGé, si conferma protagonista assoluto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nel Nord Italia. Con un fatturato che ha sfiorato gli 1,65 miliardi di euro nelle stime di chiusura 2025, il 2026 si prospetta come l’anno del definitivo consolidamento in Lombardia.

Numeri da record: redditività ai vertici della GDO

La strategia di Supermercati Tosano Cerea S.r.l. poggia su basi solidissime. Dopo aver chiuso il 2024 con un fatturato di 1,5 miliardi, l’azienda ha continuato a macinare record. Il dato che più impressiona gli analisti del settore è la redditività per metro quadro: con punte che superano i 14.000 €/mq nei nuovi punti vendita, Tosano si posiziona ai vertici delle classifiche nazionali per efficienza commerciale.

Attualmente, la rete conta circa 20 ipermercati distribuiti strategicamente tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma è la “linea lombarda” il vero cuore del piano industriale 2026-2027.

Il calendario delle nuove aperture 2026 in Lombardia

Il piano di espansione prevede una serie di inaugurazioni strategiche, spesso legate a importanti progetti di riqualificazione urbana:

Brescia (Via Valcamonica) – 26 Febbraio 2026 : Sarà la prima tappa dell’anno. L’apertura dell’Iper Tosano a Brescia non rappresenta solo un’espansione commerciale, ma una vera operazione di rigenerazione urbana che porterà all’assunzione di 100 nuove figure professionali .

Cesano Boscone (MI) – Giugno 2026 : Tosano approda nel centro commerciale “Le Porte” (ex Auchan). Il nuovo punto vendita prenderà il posto dell’ex Bennet, chiuso a metà 2025, restituendo vigore a uno snodo commerciale cruciale dell’hinterland milanese.

Vimodrone (MI) – Ottobre 2026: Un’altra mossa strategica in provincia di Milano. L’insegna subentrerà nell’area dell’ex Auchan, attualmente occupata da Spazio Conad, confermando la volontà di presidiare le zone a più alta densità abitativa.

Uno sguardo al 2027: il cantiere di Paullo

La crescita non si fermerà con la fine dell’anno. È già operativo il cantiere per il nuovo punto vendita di Paullo (MI), la cui inaugurazione è prevista per febbraio 2027. La location è considerata “premium” dagli addetti ai lavori: il nuovo ipermercato sorgerà infatti lungo la Strada Statale Paullese, un’arteria ad altissimo traffico che garantisce una visibilità e un bacino d’utenza senza pari.

Perché il “modello Tosano” funziona?

Il successo del Gruppo risiede nel mix tra prezzi competitivi (tipici del modello discount ma applicati a grandi marche) e un assortimento vastissimo rivolto sia ai privati che ai professionisti della ristorazione. L’arrivo in Lombardia di nuovi centri logistici e punti vendita promette di accendere ulteriormente la concorrenza nella regione: l’auspicio è che questo vada a vantaggio dei consumatori.