Crisi profonda per la storica azienda della Lombardia: nei 3 stabilimenti 500 dipendenti a rischio

Il destino industriale della Carcano Antonio Spa e dei suoi quasi 500 dipendenti approda in Regione Lombardia. È stata ufficialmente fissata per il 22 gennaio l’audizione presso la IV Commissione Attività Produttive, un passaggio decisivo per fare luce sulla crisi che sta colpendo gli stabilimenti di Mandello del Lario, Andalo Valtellino e Delebio.

Sindacati e Istituzioni chiedono chiarezza

La convocazione della Commissione, presieduta da Marcello Maria Ventura, risponde alle pressanti richieste avanzate da Fiom Cgil e Fim Cisl di Lecco e Sondrio, insieme al consigliere regionale del PD Gian Mario Fragomeli.

L’obiettivo dell’incontro è duplice:

Analizzare il piano di salvataggio per un presidio industriale storico del territorio.

Coinvolgere attivamente i sindaci dei comuni interessati e i presidenti delle Province di Lecco e Sondrio nella gestione della crisi occupazionale.

Le cause della crisi: dall’incendio al Golden Power

La situazione della Carcano Spa è precipitata nell’ultimo anno a causa di una combinazione di eventi critici:

L’incendio di Delebio: il rogo del 31 ottobre 2024 ha paralizzato la produzione di laminazione. Il sequestro giudiziario dell’area ha impedito il ripristino dei macchinari, costringendo 43 lavoratori alla cassa integrazione. Lo stop del Governo (Golden Power): l’acquisizione della maggioranza (51,58%) da parte della società Luminovo Aluminium Ltd è stata bloccata dall’esercizio del golden power da parte del Governo italiano nell’agosto 2025. Le prescrizioni imposte hanno creato uno stallo istituzionale che dura ormai da mesi.

Chi deciderà in IV Commissione

La discussione è di piena competenza della IV Commissione (Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione), organo che vigila sul mercato del lavoro e sulle crisi aziendali in Lombardia. Oltre al presidente Ventura, il tavolo vedrà la partecipazione della vicepresidente Silvia Scurati e del segretario Onorio Rosati.

Un futuro incerto per 500 famiglie

L’audizione del 22 gennaio rappresenta l’ultima spiaggia per ottenere risposte concrete. Come dichiarato dal consigliere Fragomeli, l’urgenza è massima per comprendere quali prospettive restino per le 500 famiglie coinvolte tra le province di Lecco e Sondrio, in un contesto dove l’incertezza produttiva rischia di compromettere definitivamente uno degli asset industriali più importanti della regione.