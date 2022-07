Frana di Blevio un anno dopo, Turba contro le accuse di Erba: “Inaccettabili dichiarazioni. Ecco cosa abbiamo fatto”

Prima il consigliere regionale comasco Cinquestelle, Raffaele Erba, che due giorni fa ha accusato duramente Regione Lombardia di aver dimenticato i comaschi colpiti dalle alluvioni di un anno fa: Frana di Blevio un anno dopo, Erba (M5S): “Cittadini dimenticati dopo le promesse della Regione”.

Così è arrivata la replica, altrettanto dura, del sottosegretario Fabrizio Turba:

Regione Lombardia ha da sempre fatto la propria parte per sostenere la popolazione colpita dagli eventi calamitosi abbattutisi sul territorio comasco. Regione si è attivata immediatamente in primo luogo mobilitando il sistema della Protezione Civile, che ringrazio infinitamente, stanziando risorse proprie, chiedendo e ottenendo lo stato di emergenza nazionale. Alla luce degli ultimi avvenimenti, il Presidente della Giunta regionale Attilio Fontana ha richiesto, tramite nota, una proroga di 12 mesi rispetto alla dichiarazione di stato di emergenza, portando il termine della stessa al 25 agosto 2023. L’istituzione regionale ha da sempre dimostrato la sua totale vicinanza alle popolazioni colpite e continua a farlo, incontrando i sindaci dei territori e tenendo monitorata la situazione. Nel caso specifico di Blevio, ad oggi sono stati stanziati 2.250.000,00 di euro, attraverso delibere di giunta, relativi a interventi per la difesa di suolo; 639.316,68 euro nell’ambito del piano interventi urgenti relativo all’Ordinanza di Protezione civile del 2021 per un totale di 2.889.316,68 euro. Sono sorpreso che il Consigliere Regionale Raffaele Erba non sappia quali siano le procedure e le competenze dei vari organi a livello locale, regionale e nazionale; il Consigliere pentastellato avrebbe dovuto sollecitare i membri del suo stesso partito, che detenevano al Governo la maggioranza relativa, di provvedere a velocizzare le pratiche relative al rilascio delle risorse rivolte ai nostri territori alluvionati. Inaccettabile effettuare dichiarazioni non vere, utilizzando le difficoltà dei cittadini comaschi, solo per un proprio tornaconto politico.