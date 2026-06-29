Gli idrovolanti e le zone vietate alle barche, l’Aero Club Como: “Troppe carte incomplete, ecco quella giusta”

Dopo l’introduzione di nuovi limiti e norme nel primo bacino del lago da parte del Comune di Como, interviene l’Aero Club con una precisazione importante sulla reale estensione delle aree vietate alle barche. Di seguito, il comunicato firmato da Cesare Baj.

A seguito dell’Ordinanza del Comune sulla navigazione nel primo bacino del Lario sono state emesse carte di vario tipo, finalizzate a fornire informazioni ai conduttori di natanti, ma non tutte complete riguardo alle aree dell’Idroscalo Internazionale di Como.

È allegata la carta che riporta le tre aree dell’Idroscalo Internazionale di Como desunte dall’Ordinanza della Regione Lombardia vigente dagli anni Ottanta, così come sono regolamentate anche da ENAC.

Da notare che per quanto riguarda i natanti privati e da diporto, l’area in cui è interdetto l’ingresso comprende non solo l’ “area riservata”, ma anche l’ “area di rispetto”. Molti infatti ritengono erroneamente che sia interdetta la sola area riservata delimitata da boe, rischiando anche una multa salata quando penetrano nell’area di rispetto, che è la fascia esterna alle boe indicata nella carta.

L’Aero Club Como, già dalla stagione precedente, ha fornito agli operatori di natanti questa carta, in italiano e inglese, in modo che informino i conduttori, ma ciò evidentemente non sempre avviene e nella situazione caotica in cui versa la navigazione nel primo bacino è molto probabile che non tutti siano in possesso dell’informazione.

Chi desiderasse una copia dalla carta può rivolgersi ala Segreteria dell’Aero Club Como.

Il tema, come anche quello della riduzione del moto ondoso richiamato nell’Ordinanza del Comune, riguarda la sicurezza della navigazione per gli utenti nautici / aeronautici del primo bacino del Lago ed è di fondamentale importanza che sia noto nei dettagli a chiunque opera nel bacino a qualsiasi titolo.

È altresì auspicabile che le norme di sicurezza contenute nell’ordinanza siano rese valide in modo permanente e non solo in un limitato periodo dell’anno.