“Grande imprenditore, esempio nel sociale”: gioia in Lombardia per l’onorificenza di Mattarella a Fontana

Grande soddisfazione nel mondo economico e istituzionale brianzolo per la nomina di Giuseppe Fontana, CEO di Fontana Gruppo e presidente del Gruppo Villa d’Este, a Cavaliere del Lavoro, onorificenza conferita direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A commentare la notizia è Martina Sassoli (Lombardia Migliore – Noi Moderati), che ha voluto esprimere il proprio plauso a una figura storica dell’industria italiana, profondamente radicata nel territorio di Monza e della Brianza: “Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Giuseppe Fontana per questo prestigioso riconoscimento. Questa nomina premia un percorso imprenditoriale di altissimo livello”, ha dichiarato Sassoli.

Una coincidenza significativa: tra industria e impegno sociale

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro rappresenta uno dei più alti riconoscimenti della Repubblica Italiana nel settore economico e produttivo. Per il territorio monzese, questo traguardo coincide con un altro momento importante per la comunità locale.

Il legame con il territorio: La nomina è giunta proprio all’indomani delle celebrazioni per i 25 anni della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza , realtà di cui Giuseppe Fontana è presidente.

L’evento: L’anniversario si è svolto nella cornice dello Sporting Club di Monza.

“Una coincidenza che rende ancora più significativo questo riconoscimento – sottolinea Martina Sassoli – perché testimonia lo straordinario impegno sociale e civile di Fontana. Da sempre incarna il meglio della tradizione imprenditoriale brianzola, fatta di lavoro, visione e attenzione concreta al bene comune e alla crescita di Monza attraverso importanti iniziative filantropiche”.

Il rilancio delle eccellenze italiane: da Fontana Gruppo a Villa d’Este

La visione strategica dell’imprenditore brianzolo, tuttavia, non si esaurisce entro i confini del comparto industriale dei sistemi di fissaggio. Sassoli ha infatti evidenziato la capacità di Fontana di investire e custodire alcuni dei simboli più prestigiosi del Made in Italy nel mondo, come il celebre complesso di Villa d’Este a Cernobbio.

Grazie a questo approccio, l’imprenditore ha contribuito a mantenerne intatto il prestigio internazionale e il legame profondo con la grande tradizione italiana dell’ospitalità d’eccellenza.

“Monza e la Brianza possono essere profondamente orgogliose di avere in Giuseppe Fontana un esempio così autorevole di imprenditoria – ha concluso la consigliera regionale – Un modello capace di unire con successo l’attività industriale, la generosità e un forte spirito di comunità”.