In Lombardia il super da 1.5 miliardi nel centro commerciale top: poi altre due aperture attesissime

Il panorama della grande distribuzione organizzata in Lombardia registra movimenti significativi grazie alla strategia di crescita del Gruppo Tosano. L’azienda veronese, che ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato di 1,5 miliardi di euro e punta a raggiungere quota 1,65 miliardi nel 2025, ha assunto formalmente la gestione del centro commerciale Le Porte di Milano, situato a Cesano Boscone. Questo passaggio di consegne rappresenta il tassello iniziale di un piano di riqualificazione di ampio respiro, caratterizzato da una serie di aperture programmate nel biennio 2026-2027.

Il rilancio del centro commerciale Le Porte di Milano a Cesano Boscone

La struttura di Cesano Boscone, storicamente legata al marchio Auchan e successivamente transitata sotto l’insegna Bennet, si prepara a un radicale cambio di identità. Allo stato attuale, l’immobile si sviluppa su due livelli: l’area dedicata all’ipermercato alimentare è momentaneamente chiusa al pubblico, mentre rimangono regolarmente operative le attività commerciali presenti nella galleria.

Al piano terra proseguono le vendite insegne quali Intimissimi, Lively e Kasanova. Il primo piano mantiene invece un’offerta diversificata che comprende Ovs, Scarpe & Scarpe, Alcott e lo spazio dedicato alla ristorazione denominato Rione Goloso. In sinergia con la proprietà dell’immobile, i Supermercati Tosano daranno avvio a un profondo intervento di ristrutturazione edilizia. Tale operazione è finalizzata alla completa saturazione degli spazi commerciali disponibili, con l’obiettivo di incrementare la varietà merceologica e ottimizzare la qualità dell’esperienza di acquisto per l’utenza.

Le tappe di Brescia e Cesano Boscone previste per il 2026

La strategia di espansione territoriale del gruppo non si limita all’area milanese. Il cronoprogramma delle inaugurazioni per il 2026 include infatti due appuntamenti di rilievo:

Brescia (Via Valcamonica): nei primi mesi del 2026 verrà inaugurato un ipermercato oggetto di una ristrutturazione integrale. L’intervento si configura come un’importante operazione di rigenerazione urbana destinata a migliorare i servizi a disposizione della cittadinanza bresciana e dei comuni limitrofi. Per quanto concerne l’aspetto occupazionale, l’iter è già in fase avanzata: l’8 e il 9 gennaio, presso l’Hotel Fiera di Brescia, si è svolto un recruiting day finalizzato alla selezione di 100 nuove figure professionali da inserire nell’organico del punto vendita.

Cesano Boscone (Le Porte di Milano): entro la fine dello stesso anno, il nuovo ipermercato a marchio Tosano aprirà ufficialmente i battenti all’interno del centro commerciale, rafforzando così il posizionamento del brand nel tessuto metropolitano di Milano.

La nuova costruzione di Paullo con orizzonte 2027

Le proiezioni a lungo termine del Gruppo Tosano guardano già al 2027, anno in cui è prevista l’apertura di un punto vendita di nuova realizzazione a Paullo, in provincia di Milano. Il cantiere è già operativo in una zona definita strategica per la viabilità, data la contiguità con la strada statale Paullese. Una volta completata, questa struttura permetterà all’insegna di presidiare l’area situata a soli 10 chilometri a est del capoluogo lombardo.