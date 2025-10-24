Ha ‘salvato’ un centro commerciale, ora il Gruppo da 1,5 miliardi apre un nuovo supermercato in Lombardia

L’espansione del colosso veneto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Iper Tosano, non si ferma. Dopo la recente campagna di ricerca di personale, il gruppo conferma l’imminente raddoppio delle sue operazioni chiave in Lombardia: un nuovo Iper Tosano è atteso a Brescia nel 2026, mentre è già ufficiale l’approdo al Centro Commerciale Porte di Milano, segnando una svolta per la struttura.

Brescia 2026: Iper Tosano sbarca in via Vallecamonica

La catena, nota per la sua vasta offerta e i prezzi competitivi, rafforza la sua presenza nella provincia bresciana. Dopo gli ipermercati già operativi a Orzinuovi (Centro Commerciale Le Piazze) e Mazzano (Centro Commerciale Molinetto), il terzo punto vendita bresciano sarà inaugurato in Via Vallecamonica a Brescia nel 2026.

L’annuncio fa seguito alla ricerca di personale comunicata lo scorso agosto, confermando le ambizioni di crescita del Gruppo in un territorio strategico per il retail e la GDO in Lombardia.

Rilancio a Milano: Tosano salva il Centro Commerciale Porte di Milano

L’onda lunga dell’espansione di Iper Tosano (che vanta un fatturato di 1,5 miliardi di euro) raggiunge anche l’area metropolitana di Milano. Con una mossa strategica che ha catturato l’attenzione del settore, il Gruppo ha salvato il Centro Commerciale Porte di Milano, scongiurando le ipotesi di chiusura che si erano diffuse dopo l’addio dell’insegna Bennet.

L’arrivo di un nuovo Iper Tosano prenderà il posto dello storico ipermercato Bennet, puntando a un ambizioso rilancio del polo commerciale a Cesano Boscone. La decisione non solo garantisce la continuità dell’attività, ma promette anche di riaccendere l’interesse dei consumatori, rafforzando la penetrazione di Tosano nel mercato milanese.

L’apertura del nuovo Iper Tosano a Porte di Milano (che segue quella di Nerviano) e l’imminente inaugurazione a Brescia 2026 sono chiare dimostrazioni della strategia di crescita aggressiva della catena veneta, che si consolida come un attore di primo piano nel panorama della Grande Distribuzione italiana.