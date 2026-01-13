Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

I supermercati da 1,6 miliardi conquistano tutta la Lombardia: 3 aperture e subito 100 posti di lavoro

  • 07:54

Importanti novità nel settore della grande distribuzione in Lombardia: il Gruppo Tosano – 1,5 miliardi di fatturato nel 2024, stima di 1,65 nel 2025 – ha ufficialmente assunto la gestione del centro commerciale Le Porte di Milano a Cesano Boscone. L’operazione segna l’inizio di un ambizioso progetto di riqualificazione che vedrà protagonista l’insegna veronese con diverse aperture strategiche tra il 2026 e il 2027.

Il rilancio del Centro Commerciale “Le Porte di Milano” a Cesano Boscone

Ex punto vendita Auchan e successivamente passato sotto l’insegna Bennet, lo shopping mall di Cesano Boscone si appresta a cambiare volto. Attualmente, la struttura su due piani presenta l’ipermercato alimentare temporaneamente chiuso, mentre restano attivi i negozi della galleria:

  • Piano Terra: Insegne come Intimissimi, Lively e Kasanova.

  • Primo Piano: Ovs, Scarpe & Scarpe, Alcott e l’area food Rione Goloso.

Supermercati Tosano, in accordo con la proprietà, darà il via a un importante intervento di ristrutturazione. L’obiettivo è la completa commercializzazione degli spazi per ampliare l’offerta commerciale e migliorare l’esperienza d’acquisto dei visitatori.

Prossime aperture Tosano 2026: Brescia e Cesano Boscone

Il piano di crescita del gruppo non si ferma a Milano. Sono infatti già in calendario due inaugurazioni chiave per il 2026:

  1. Brescia (Via Valcamonica): nei primi mesi del 2026 aprirà un ipermercato completamente ristrutturato. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana volto a potenziare i servizi per la città e l’hinterland bresciano. Inoltre, nei giorni 8 e 9 gennaio, con il recruiting day svolto all’Hotel Fiera di Brescia, sono già partite le selezioni per ben 100 assunzioni nel nuovo punto vendita

  2. Cesano Boscone (Le Porte di Milano): Nel corso dell’anno aprirà ufficialmente il nuovo ipermercato Tosano all’interno del centro, consolidando la presenza del brand nell’area metropolitana milanese.

Nuovo Ipermercato a Paullo: orizzonte 2027

Guardando al futuro, sono già stati avviati i lavori per una nuova costruzione a Paullo (MI). Il punto vendita, situato in una posizione strategica adiacente alla strada statale Paullese, aprirà i battenti nel 2027, portando l’offerta Tosano a soli 10 km a est di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY