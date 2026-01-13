I supermercati da 1,6 miliardi conquistano tutta la Lombardia: 3 aperture e subito 100 posti di lavoro

Importanti novità nel settore della grande distribuzione in Lombardia: il Gruppo Tosano – 1,5 miliardi di fatturato nel 2024, stima di 1,65 nel 2025 – ha ufficialmente assunto la gestione del centro commerciale Le Porte di Milano a Cesano Boscone. L’operazione segna l’inizio di un ambizioso progetto di riqualificazione che vedrà protagonista l’insegna veronese con diverse aperture strategiche tra il 2026 e il 2027.
Il rilancio del Centro Commerciale “Le Porte di Milano” a Cesano Boscone
Ex punto vendita Auchan e successivamente passato sotto l’insegna Bennet, lo shopping mall di Cesano Boscone si appresta a cambiare volto. Attualmente, la struttura su due piani presenta l’ipermercato alimentare temporaneamente chiuso, mentre restano attivi i negozi della galleria:
-
Piano Terra: Insegne come Intimissimi, Lively e Kasanova.
-
Primo Piano: Ovs, Scarpe & Scarpe, Alcott e l’area food Rione Goloso.
Supermercati Tosano, in accordo con la proprietà, darà il via a un importante intervento di ristrutturazione. L’obiettivo è la completa commercializzazione degli spazi per ampliare l’offerta commerciale e migliorare l’esperienza d’acquisto dei visitatori.
Prossime aperture Tosano 2026: Brescia e Cesano Boscone
Il piano di crescita del gruppo non si ferma a Milano. Sono infatti già in calendario due inaugurazioni chiave per il 2026:
-
Brescia (Via Valcamonica): nei primi mesi del 2026 aprirà un ipermercato completamente ristrutturato. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana volto a potenziare i servizi per la città e l’hinterland bresciano. Inoltre, nei giorni 8 e 9 gennaio, con il recruiting day svolto all’Hotel Fiera di Brescia, sono già partite le selezioni per ben 100 assunzioni nel nuovo punto vendita
-
Cesano Boscone (Le Porte di Milano): Nel corso dell’anno aprirà ufficialmente il nuovo ipermercato Tosano all’interno del centro, consolidando la presenza del brand nell’area metropolitana milanese.
Nuovo Ipermercato a Paullo: orizzonte 2027
Guardando al futuro, sono già stati avviati i lavori per una nuova costruzione a Paullo (MI). Il punto vendita, situato in una posizione strategica adiacente alla strada statale Paullese, aprirà i battenti nel 2027, portando l’offerta Tosano a soli 10 km a est di Milano.