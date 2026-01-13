I supermercati da 1,6 miliardi conquistano tutta la Lombardia: 3 aperture e subito 100 posti di lavoro

Brescia (Via Valcamonica): nei primi mesi del 2026 aprirà un ipermercato completamente ristrutturato. Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana volto a potenziare i servizi per la città e l’hinterland bresciano. Inoltre, nei giorni 8 e 9 gennaio, con il recruiting day svolto all’Hotel Fiera di Brescia, sono già partite le selezioni per ben 100 assunzioni nel nuovo punto vendita