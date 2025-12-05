I supermercati (da 1,65 miliardi di ricavi) che stanno conquistando la Lombardia: tutte le nuove aperture

Iper Tosano, colosso della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) italiana con ricavi stimati a 1,65 miliardi di euro per il 2025, conferma e rafforza la sua strategia di espansione nel Nord Italia, ponendo la Lombardia al centro dei suoi piani. Il gruppo veronese ha ufficializzato non solo l’apertura di tre nuovi ipermercati strategici, ma anche l’assunzione della gestione completa di un importante shopping mall milanese: il Centro Commerciale ‘Le Porte di Milano’ a Cesano Boscone.

Tosano sbarca a Cesano Boscone e prende il posto di Bennet

L’apertura più attesa riguarda l’ipermercato Tosano di Cesano Boscone (Milano), che fungerà da “locomotiva” all’interno del Centro Commerciale ‘Le Porte di Milano’. L’inaugurazione è prevista per il 2026.

Il dato cruciale è che Supermercati Tosano non sarà solo un affittuario, ma ha assunto l’intera gestione del centro commerciale, subentrando alla catena Bennet, che aveva lasciato lo spazio nell’estate del 2024. Questo ambizioso passo sottolinea la volontà di Tosano di controllare l’intera esperienza d’acquisto.

Secondo fonti aziendali, il Centro Commerciale ‘Le Porte di Milano’ sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi. L’obiettivo è chiaro: ampliare l’offerta commerciale e migliorare significativamente l’esperienza dei clienti in accordo con la proprietà.

Storia dello Shopping Mall: Aperto originariamente nel 2005 come centro commerciale Auchan, la struttura era stata successivamente acquisita da Bennet in un pacchetto di negozi provenienti da Conad. Attualmente, l’area dell’ipermercato alimentare ai due piani è chiusa, ma rimangono attive diverse insegne note (come Ovs, Intimissimi, Kasanova e Scarpe & Scarpe).

Le prossime tappe dell’espansione di Iper Tosano

L’arrivo a Cesano Boscone segue la recente apertura del 2024 a Nerviano e si inserisce in una roadmap di nuove aperture ben definita in Lombardia:

Brescia – Via Valcamonica (2026): Nei primi mesi del 2026 , Tosano inaugurerà un ipermercato a Brescia, in via Valcamonica. L’azienda precisa che si tratta di una struttura completamente ristrutturata , frutto di un ampio intervento di riqualificazione urbana volto a rafforzare il servizio nell’area cittadina.

Cesano Boscone – Le Porte di Milano (2026): Sempre nel corso del 2026 è attesa l’apertura dell’ipermercato all’interno del centro di cui il Gruppo ha assunto la gestione.

Paullo (Milano) – (2027): L’espansione milanese culminerà nel 2027 con l’apertura di un nuovo negozio a Paullo, circa dieci chilometri a est di Milano. In questo caso si tratta di una nuova costruzione ex novo, con i lavori di realizzazione già in fase di avvio, situata in una posizione strategica prospiciente la Strada Statale Paullese.

Con queste mosse, Iper Tosano consolida la sua presenza e si prepara a competere in modo ancora più incisivo in uno dei mercati più dinamici e competitivi della GDO italiana.