Il calendario 2025 di ComoZero: le ville del Lago di Como e i monumenti iconici in 12 scatti d’autore di Pozzoni

Anno nuovo e calendario di ComoZero nuovo di zecca: tanto atteso e fresco di stampa torna nel 2025 per accompagnare tutti gli affezionati e i lettori, celebrando questa volta la bellezza delle ville del Lago e dei monumenti iconici di Como, immortalati come sempre dal fotoreporter Carlo Pozzoni.

“Il calendario di ComoZero è sempre una novità, ogni anno con un tema appositamente studiato. La filosofia del calendario è quella di mostrare Como e il lago, valorizzando le bellezze del nostro territorio”, spiega Carlo Pozzoni. Credo che il calendario debba lanciare un messaggio positivo e ogni anno dobbiamo inventarci qualcosa. Deve essere la vetrina delle cose belle del nostro territorio, un territorio che si presta davvero bene, c’è solo l’imbarazzo della scelta!”, sottolinea.

Il mese di gennaio inaugura il nuovo anno con lo scatto d’autore di Pozzoni a Villa Pizzo (che ritornerà nel corso dell’anno con un angolo autunnale) per proseguire lungo l’itinerario di dodici mesi al Tempio Voltiano, Villa Parravicini, Villa Gallia, Villa Olmo, Villa del Grumello, Villa Bernasconi e Villa Erba, Villa Carlotta e Villa del Balbianello, per concludersi nel cuore della città al Teatro Sociale.

“Quest’anno ho pensato di fotografare le ville del lago e alcuni luoghi simbolo di Como animandoli, inserendo una modella, anzi due, Giulia e Francesca. Io non sono un fotografo di moda, da fotoreporter non mi riesce di impostare le foto, ho dato loro un minino di input, facendole esprimere liberamente. All’interno del calendario si alternano interpretando i diversi mesi. Il mese di dicembre invece è ambientato nel Palco Reale del Teatro Sociale dove le due modelle simbolicamente finiscono per incontrarsi”, racconta Pozzoni.

Ogni scatto cattura l’essenza di luoghi unici, autentici gioelli dove il fascino e la bellezza trionfano, portando con sé anche qualche aneddoto dietro le quinte: “Fare le foto a Villa Carlotta è stato davvero problematico per via dei tanti visitatori, gli scatti li abbiamo fatti durante l’estate, e appena la modella era in posa spuntavano turisti ovunque. È stato fantastico a Villa del Balbianello, quando sulla Loggia c’era una luce bellissima, il giorno prima aveva piovuto, il cielo era terso e limpido, ne è venuta fuori una foto molto bella”.

Per richiedere le copie del calendario 2025 di ComoZero con i dodici scatti d’autore di Carlo Pozzoni è possibile inviare un messaggio (solo WhatsApp) al numero 335 1406397 o prenderne una copia presso Arte Dolce Lyceum in via Cesare Cantù a Como e Lario Carni in viale Lombardia ad Albese con Cassano.