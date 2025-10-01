Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Il famoso Galletto accompagnato dalla birra: in provincia di Como apre il sesto ristorante della Lombardia

  • 18:02

Dopo il successo dei primi cinque punti vendita, il marchio Rosita Galletto e Birra apre il suo sesto ristorante in via Otto Marzo 5 ad Appiano Gentile, rafforzando la propria presenza nel panorama della ristorazione italiana.

La proposta gastronomica ruota attorno al Galletto Vallespluga alla brace, eccellenza italiana dalla carne bianca pregiata, speziata e leggermente piccante. Accanto a questo piatto iconico, il menù offre hamburger gourmet, taglieri di salumi e formaggi locali, contorni genuini e dolci artigianali, per un’esperienza conviviale e autentica.

Ad accompagnare i piatti, la Birra Rosita, disponibile nelle varianti non filtrata, rossa e 8°, caratterizzata da un gusto intenso e da una lavorazione artigianale che ne esalta il carattere. L’inaugurazione è prevista per il 3 ottobre 2025, con una serata speciale animata da musica live in stile rock.

 

